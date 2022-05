BDO naar rechter om ex-werknemer 385 euro te laten terugbetalen

Een medewerker die anderhalf jaar in dienst was bij BDO in Eindhoven moet te veel opgenomen verlofuren terugbetalen. Het gaat om een bedrag van € 385,05. De medewerker stelde dat de verlofuren met het laatste loon verrekend zouden worden en dat BDO verzuimd heeft dit te doen.

De werknemer was van 1 april 2019 tot 1 oktober 2020 werkzaam bij BDO Eindhoven. Bij einde dienstverband bleek dat zij 25 verlofuren te veel had opgenomen. BDO verzocht de vrouw € 385,05 terug te betalen. Toen dit niet gebeurde, gaf BDO haar acht maanden later nog één kans het bedrag terug te storten zonder tussenkomst van een incassobureau. Opnieuw bleef de oud-medewerker in gebreke. BDO stapte hierop naar de voorzieningenrechter om betaling af te dwingen.

Voor de kantonrechter verklaarde de ex-medewerker dat onderling was afgesproken dat BDO de teveel opgenomen verlofuren zou verrekenen met het laatste loon. Dit was niet gebeurd, en daarom vond de vrouw dat de vordering tegen haar moest worden afgewezen. Ze betwiste niet dat ze € 385,05 te veel loon (in de vorm van verlofuren) had ontvangen. Dat BDO verzuimd had dit bedrag van haar laatste salaris (€ 1.998,16) af te trekken, kon haar niet worden aangerekend.

De kantonrechter ging hier niet in mee. De oud-medewerker had te veel loon ontvangen en moest het verschil aan BDO terugbetalen. Dat beide partijen hadden afgesproken dat de verlofuren verrekend zouden worden met het laatste salaris en dat dit niet was gebeurd, doet niets af aan de terugbetalingsverplichting van de ex-medewerker, oordeelde de kantonrechter. niet af. Vaststaat immers dat zij per saldo € 385,05 te veel aan loon had ontvangen.

De vrouw moet BDO € 449,93 terugbetalen (de verlofuren plus incassokosten en rente), te vermeerderen met de wettelijke rente over € 385,05 tot aan de dag van de gehele betaling. Daar komt ook nog ruim 375 euro aan proceskosten bij.

Lees hier de uitspraak.