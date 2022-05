BDO tekent jaarrekening Vitesse niet om sancties tegen Rusland

De Arnhemse voetbalclub Vitesse krijgt van accountant BDO geen goedkeurende verklaring bij de jaarrekening. Dit komt doordat de club met Valeriy Oyf een Russische eigenaar heeft. Vitesse riskeert nu een boete en puntenaftrek.

‘De verklaring van de onafhankelijke accountant BDO Audit & Assurance ontbreekt omdat zij op dit moment geen verklaring afgeeft aan bedrijven met een Russische eigenaar.’ Dat valt te lezen in het gedeponeerde jaarverslag over het voetbalseizoen 2020-2021 van Vitesse-eigenaar Performance Management Holding. De Telegraaf vroeg het jaarverslag op. Een woordvoerder van BDO zegt in de krant dat, nog los van personen en bedrijven op de Europese sanctielijst, dat het accountantskantoor vanwege de oorlog in Oekraïne twijfelt over alle werkzaamheden voor personen of entiteiten uit Rusland of Wit-Rusland. ‘Dat wordt ook beoordeeld in het controleproces van de houdstermaatschappij Performance Management Holding’, tekent De Telegraaf op.

Geldboete

Betaald voetbalorganisaties (BVO’s) zijn verplicht een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening te tonen. Voetbalbond KNVB laat desgevraagd weten dat clubs zonder handtekening van hun accountant sancties kunnen verwachten. ‘In beginsel een geldboete.’ En ze moeten vervolgens alsnog een accountantsverklaring overleggen. De voetbalbond weigert in de Telegraaf uitspraken over de situatie van Vitesse te doen. Er zijn geen gevallen bekend van clubs die zonder accountantsverklaring bleven. Maar clubs die hun cijfers te laat indienen of hun begroting niet rond krijgen, worden doorgaans bestraft met puntenaftrek, zoals recent ADO Den Haag overkwam.

Yandex

De Telegraaf weet te melden dat van de bekende Nederlandse bedrijven met een Russische eigenaar naast Vitesse alleen het op Schiphol gevestigde Yandex NV van miljardair Arkady Volozh vooralsnog een jaarrekening heeft gedeponeerd. De Rus met een Maltees paspoort kreeg wel een accountantskrabbel op zijn jaarverslag, maar dan van de Russische divisies van KPMG en PricewaterhouseCoopers.

Complex

De BV Vitesse maakt gebruik van de voetballicentie van de Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem. De aandelen van de BV zijn weer in handen van Performance Management. Deze financiële holding, en daarmee de Arnhemse voetbalclub, is sinds 2013 in Russische handen. Eerst die van Alexander Chigirinskiy, sinds 2018 van Valeriy Oyf. De in het Oekraïense Odessa geboren Oyf zette Performance Management Holding begin maart in de verkoop vanwege de oplopende druk door de Europese sancties tegen Rusland. Oyf staat zelf niet op de Europese of Amerikaanse sanctielijsten. In een korte verklaring stelde hij zijn aandelen te verkopen ‘in het belang van de club’.

Bron: De Telegraaf