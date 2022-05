Jan Bouwens medeoprichter nieuw ESG-tijdschrift voor accountants

Jan Bouwens, hoogleraar Accounting aan de Amsterdam Business School, heeft samen met drie collega’s het interdisciplinaire vaktijdschrift Accountability in a Sustainable World Quarterly opgericht. Het eerste nummer verschijnt in november.Bouwens zegt op de website van de UvA dat het tijdschrift vooral bedoeld is om ‘een dialoog op gang brengen, waarbij wetenschappers hun kennis overdragen aan praktijkmensen en vice versa.’ In het interview laat hij weten dat ‘we hopen met het vaktijdschrift de banden tussen de academische wereld en de praktijk op te bouwen en te versterken. Zo kunnen we kennis en begrip bevorderen op ESG-gebied.’

Greenwashing

Bij de ontwikkeling van ESG-normenstandaarden spelen volgens Bouwens twee vragen een belangrijke rol. ‘Allereerst: hoe kunnen bedrijven op de juiste manier rapporteren om investeerders en andere belanghebbenden te laten zien hoe zij presteren? En ten tweede, hoe weet je nu dat de gerapporteerde prestaties overeenkomen met de geleverde prestaties? Bedrijven kunnen ook de verschillende maatstaven manipuleren. Dan claimen ze dat de onderneming duurzaam is, maar in werkelijkheid behalen ze hun sociale of duurzaamheidsdoelstellingen niet. Daarom heb je een accountant nodig die verifieert of datgene wat de organisatie zegt waar is’, aldus de Bouwens.

Realiseren klimaatdoelstellingen

Bouwens erkent dat het voor veel bedrijven in de praktijk erg lastig is om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen uit het door de VN ondertekende klimaatakkoord van Parijs. Hetzelfde geldt voor de vertaling van deze doelen naar de werkvloer. Bedrijven staan onder druk om de klimaatdoelstellingen te halen. En ze moeten ook manieren vinden om over deze doelen te rapporteren en processen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat emissies nauwkeurig worden berekend. Het is niet zo dat ze simpelweg een meter op de schoorsteen kunnen plaatsen. Maar bedrijven kunnen een specialist aanstellen – een natuurkundige of scheikundige – die een oordeel kan vellen over dergelijke zaken. Dit zou dan moeten worden geverifieerd door een externe controleur. Die moet vaststellen of het proces goed is uitgevoerd en of dat tot de gerapporteerde uitkomsten heeft geleid.

De andere initiatiefnemers van het nieuwe tijdschrift zijn Peter Easton, Robert Knechel en Shiva Rajgopal.