Accountants en duurzaamheid: hoe jouw rol van belang is bij het verduurzamen van het mkb

De rol van de accountant verschuift. Het wordt steeds belangrijker om vooruit te kunnen kijken en ondernemers gericht te adviseren. Patrick de Veer, oprichter van Greenaumatic, ziet juist op dit gebied een belangrijke taak voor accountants: het ondersteunen van ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf. Daarvoor zijn niet alleen ESG-rapportages nodig in de reis naar een duurzamere economie, maar vooral de interpretatie van beschikbare data in relatie tot duurzaamheid.

In een interview met KING Software vertelt De Veer over zijn kijk op duurzaamheid en de veranderingen die hij ziet in de markt. Zo legt hij uit dat duurzaamheid voor hem betekent dat je de langere termijn iets achterlaat voor de volgende generatie. Het economische model waar wij in leven, gebaseerd op eeuwige groei, strookt niet meer met de werkelijkheid. Natuurwetten gelden ook voor mensen en bedrijven moeten daarom meer naar de langere termijn kijken, zo stelt hij.

De Veer ziet de laatste twee jaar veel veranderingen in de markt, voornamelijk bij grote bedrijven. Regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. De duurzaamheidswetten die bij grotere bedrijven al sinds 2017 gelden, druppelen door tot in de gehele keten. Hierbij bieden ESG-rapportages (Environment, Social en Governance) een standaard waarmee de duurzaamheidsgraad uitgedrukt kan worden. Toch zijn deze rapportages volgens De Veer op zich niet genoeg. “De rapportages zijn bedoeld om inzicht te krijgen, maar zijn zelf niet het doel. Het gaat erom dat je met die data de juiste beslissingen kunt nemen.”

De impact van accountants op de kwaliteit van duurzaamheidsdata

De rol van accountants in ESG-rapportages is volgens De Veer heel belangrijk. Zo kunnen accountants de kwaliteit van de data interpreteren, wat vaak van belang is voor externe stakeholders. Bij grotere bedrijven hebben accountants vaak een controlerende rol, maar bij kleinere bedrijven zal er niet snel een duur consultancybureau worden ingeschakeld. Tijdens het verduurzamen bellen zij sneller de accountant voor advies en inzage in de situatie. Greenaumatic werkt samen met KING Software om financiële en duurzaamheidsdata aan elkaar te koppelen, zodat deze beter te begrijpen is voor de klant. Door de data op deze praktische manier aan te vliegen, wordt duurzaamheid als begrip minder abstract voor de klant en wordt duidelijk welke stappen er gezet kunnen worden.

Door het onderwerp positief te benaderen en kleine stappen te zetten, kun je volgens De Veer uiteindelijk veel meer bereiken. Hij adviseert accountants en ondernemers daarom om zich te verdiepen in het onderwerp duurzaamheid en stap voor stap te beginnen. De onderneming moet eerst toekomstbestendig worden gemaakt. Het is daarbij belangrijk om te kijken welke elementen van ESG van invloed zijn op de onderneming. Daarna kan er worden nagedacht over een visie voor de langere termijn.

