Kriton neemt Spijkman training & organisatieadvies over

Kriton heeft per 1 mei Spijkman training & organisatieadvies overgenomen. Beide bedrijven worden samengevoegd tot één organisatie.

Kriton (Driebergen) is een serviceorganisatie voor accountants, auditors en finance professionals die advies, ondersteuning en opleidingen biedt op het gebied van kwaliteit en compliance. ‘De markt voor serviceorganisaties is sterk in beweging, onder meer door de toenemende vraag naar geïntegreerde leer-en ontwikkeltrajecten met meer aandacht voor cultuur en gedrag’, lichten directeuren Pieter Mansvelder en Hielke Jensma de overname toe. ‘De activiteiten van Spijkman training & organisatieadvies sluiten daar heel goed bij aan.’

Spijkman, geleid door directeur/eigenaar Roelien Gerritsen, is sinds 2011 actief vanuit Leusden met training, advies en coaching van professionals in de accountancysector en de juridische en financiële sector. Na de overname tellen Kriton en Spijkman samen 25 werknemers, aangevuld met een freelancepool.