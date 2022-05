Visser & Visser groeit fors in 2021: 13,1% omzetstijging

De omzet van Visser & Visser is in 2021 met 13,1% gestegen naar 37,2 miljoen euro. Daarmee zet het accountantskantoor de lijn door die het al jaren inzet. De omzet van de discipline Audit & Assurance kwam uit op 7,7 miljoen euro en daarmee realiseerde deze discipline een groei van 27,5%. Dat blijkt uit het transparantieverslag dat Visser & Visser voor het vierde jaar op rij heeft gepresenteerd.

’We zijn in staat geweest fors te groeien in aantal werknemers, maar er is gewoon een tekort aan accountants. Zeker in onze controlepraktijk merken we de beperkingen daarvan’, laat ceo Steef Visser aan Accountancy Vanmorgen weten. ‘Kijk maar op onze site: daar staan op dit moment 77 vacatures open’. Visser verwacht niettemin ook dit jaar door te kunnen groeien: ‘Onze omzetgroei zet zich ook dit jaar door: in het eerste kwartaal groeide onze omzet nog forser dan in boekjaar 2021. We verwachten dat we dit jaar over de 40 miljoen euro aan omzet zullen gaan.‘

Terugblik

Visser & Visser kijkt terug op een bijzonder en positief jaar, meldt het accountantskantoor. Zo werd het kantoor door MT1000 uitgeroepen tot Beste zakelijke dienstverlener in de categorieën Accountancy en Fiscaal advies. De discipline Belastingadvies ontving daarnaast de Tax Innovator Award. Ook mag Visser & Visser het label World-class Workplace 2022 dragen. Dit label wordt door Effectory toegekend aan organisaties die hoog worden gewaardeerd op het gebied van medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap.

In deel twee van het transparantieverslag gaat Visser & Visser uitgebreider in op de discipline Audit & Assurance, inclusief een duiding van Audit Quality Indicators.

Transparantieverslag 2021