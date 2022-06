De automatisering van de huidige business verandert de wereld van boekhouding. Het doen van aangiftes is tegenwoordig minuten werk en geen dagen meer. De wens van de cliënt richting accountants is het proactief signaleren van bepaalde situaties en handelingen die genomen moeten worden. De oorzaak hiervan: veranderingen in de markt!

Dit artikel is deel 2 van een serie artikelen, deel 1 nog niet gelezen? Klik dan hier.

In de accountancybranche zijn de meeste bedrijven voortdurend bezig hun businessmodel te verbeteren. Groei gaat namelijk vaak gepaard met het doorvoeren van veranderingen. Zolang het huidige businessmodel wordt verbeterd, maar niet aangepast, spreken wij van businessmodel replicatie.

Vraagt het huidige businessmodel om een volledige herziening? Dan spreken we van businessmodel-vernieuwing. In dat geval wordt het huidige businessmodel vervangen door een volledig nieuw aanbod, inkomstenmodel en/of werking. U kiest een specifiek businessmodel op basis van een unieke visie of op basis van de veranderende behoeften van uw klant.

Door de veranderingen op de markt en in de maatschappij is het regelmatig nodig om het businessmodel van uw kantoor onder de loep te nemen. Andere redenen om uw businessmodel te herzien zijn veranderingen in de wet- en regelgeving en de snelle opkomst van nieuwe technologie. Kortom: het is op een gegeven moment nodig om het businessmodel van uw accountantskantoor te innoveren, maar hoe pakt u dat het beste aan?

Het belang van businessmodel innovatie bij accountantskantoren

De huidige trends in de markt tonen aan dat innovatie van essentieel belang is om relevant te blijven voor uw cliënten. Terwijl vroeger de nadruk lag op het dienstenaanbod, hebben cliënten op de huidige markt meer behoefte aan accountants die de rol van veelzijdig adviseur op zich nemen. Het is echter niet alleen belangrijk zich te concentreren op het verbeteren van de dienstverlening. Ook het ontwikkelen van nieuwe aanbiedingen is belangrijk bij het vernieuwen van uw businessmodel.

Voorlopers op de markt zoals PwC zijn een goed voorbeeld van een doeltreffend businessmodel op het gebied van innovatie. Zij combineren de huidige kennis en deskundigheid van de account met creativiteit en de nieuwste technologie. Zo ontstaan nieuwe oplossingen voor bestaande en nieuwe problemen. Door technologie te gebruiken om standaardwerk te automatiseren blijft er meer tijd over voor aandacht voor de cliënt.

Het klassieke businessmodel van accountantskantoren heeft de neiging zich te richten op een selecte groep cliënten in een specifieke niche. Accountants leunen op communicatie en informatietechnologie. Het aanbod bestaat vaak uit een combinatie van de standaard administratieve diensten en aanvullend advies op maat. In dit business model is er veel ruimte voor verbetering op het gebied van de dienstverlening.

Verandering van het businessmodel in de accountancybranche

In de accountancybranche zien wij een snelle verandering in de behoeften van de cliënten. Gebruiksgemak en dienstverlening aan uw cliënt staan centraal. Dit vertaalt zich niet alleen in een geautomatiseerde administratie, maar de echte toegevoegde waarde zit in het menselijke aspect. De vraag is echter, waar zult u de tijd vinden om de dienstverlening binnen uw accountantskantoor te verbeteren? Het is immers al druk genoeg door het dagelijkse werk.

De oplossing zit in het efficiënt inrichten van uw kantoor, waardoor er meer tijd overblijft voor advisering. U begint bij het inrichten van geautomatiseerde boekhouding, zodat de dagelijkse administratieve taken geen tijd meer in beslag nemen. Hiernaast kunt u zich verdiepen in beschikbare tools die het mogelijk maken om juridische en fiscale zaken vanuit één centrale omgeving te beheren.

Tenslotte is datagestuurd werken erg belangrijk. Met gegevens in real time kunt u efficiënt reageren op veranderingen binnen het bedrijf van uw cliënt. Door tijdig te reageren op veranderingen in de huidige cijfers van het bedrijf van uw cliënt, kunt u van grote waarde zijn voor de ondernemer.

Casestudies bieden perspectief

Het veranderen van uw businessmodel vereist leiderschap. Diverse casestudies laten zien dat er veel potentie zit in ondernemerschap van medewerkers en zelfsturende teams. Door specifieke verantwoordelijkheden aan individuele teamleden te koppelen, is het eenvoudiger om het klantenbestand uit te breiden, zonder de kwaliteit van de dienstverlening uit het oog te verliezen.

Interne samenwerkingen beperken de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen binnen de accountancybranche. Het is daarom verstandig om kennis van buiten uw accountantskantoor te vergaren en samenwerkingen met andere dienstverleners aan te gaan. Dit kan uw businessmodel-vernieuwing een flinke boost geven, omdat u met hulp van anderen meer aandacht kunt besteden aan de ontwikkeling van uw businessmodel.

Uw businessmodel in de accountancybranche stroomlijnen

Een groot deel van de ondernemers geeft jaarlijks geld uit aan zakelijke diensten. Hier valt nog een hoop op te besparen voor ondernemers door slim in te kopen en de juiste diensten te kopen die nodig zijn voordat het te laat is. Neem als voorbeeld een onderneming testament; geen enkele DGA denkt over wat er met zijn onderneming (en persoonlijke holding) gebeurd op het moment dat hij overlijdt of langdurig niet-beschikbaar is, maar staat er niet bij stil dat de onderneming compleet stilvalt. Een nieuwe bestuurder toevoegen kan niet, want dat moet de aandeelhouder doen. Als accountant kun je je klant perfect wijzen op dergelijke diensten proactief en niet wachten tot een klant dit pas nodig heeft. Net zoals bedrijfsopvolging, verkoop klaar maken van de onderneming, nadenken over pensioen etc. Via Firm24 Premium kunt u heel eenvoudig alle zakelijke diensten voor uw klanten scherp inkopen en regelen. Door het in te kopen op eigen naam kunt u hier vervolgens een extra marge op rekenen voor het ontzorgen van de klant.