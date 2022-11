Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?

Het omarmen van nieuwe systemen, technologie en werkprocessen is essentieel om de mogelijkheden van vandaag en morgen te benutten. Het doorvoeren van veranderingen gaat echter niet zonder horten en stoten, maar is wel belangrijk om in de toekomst relevant te blijven voor uw cliënten. Door goed voorbereid te zijn op mogelijke valkuilen en het volgen van onze tips, kunt u uw accountantskantoor efficiënt inrichten om de dienstverlening uit te breiden en meer tijd vrij te maken voor advisering.

1. De veranderende behoefte van ondernemers

De behoefte van de moderne ondernemer is aan het verschuiven. Nu automatisering ervoor zorgt dat ondernemers boekhoudkundige werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren, hebben zij behoefte aan een partner die hen kan voorzien van waardevol advies. Het probleem bij de meeste accountantskantoren is echter dat de dagelijkse werkzaamheden te veel tijd in beslag nemen, waardoor er geen tijd overblijft om nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om allereerst uw dagelijkse werkzaamheden onder de loep te nemen, om erachter te komen welke diensten het meeste tijd in beslag nemen. Op basis hiervan kunt u een duidelijk plan maken om tijd te besparen.

2. Kijk kritisch naar het klantenbestand van uw accountantskantoor

Als adviseur en ondernemer is het belangrijk om een betrouwbaar klantenbestand op te bouwen. Toch is het niet altijd verstandig om samen te werken met elke cliënt die interesse toont in uw diensten. Kijk kritisch naar het klantenbestand van uw accountantskantoor en filter de cliënten die veel tijd in beslag nemen eruit. Als deze cliënten in vergelijking met andere cliënten niet genoeg inkomsten opleveren, dan is het soms verstandig om de samenwerking met deze mensen te beëindigen. Hierdoor houdt u meer tijd over voor de ontwikkeling van dienstverlening waar waardevolle cliënten behoefte aan hebben.

3. Maak gebruik van dropshipping voor adviseurs

Gebruik maken van technologie is in 2022 geen luxe meer, maar een noodzaak. Het is voor accountantskantoren belangrijk om snel uit te breiden. Dat kan alleen als u gebruik maakt van slimme oplossingen. Als u cliënten die veel tijd in beslag nemen bijvoorbeeld niet wilt of kunt wegsturen, dan is dropshipping misschien een goede oplossing.

U koopt in dit geval diensten in bij een externe adviseur en verkoopt deze diensten door aan uw cliënt. U blijft het aanspreekpunt voor uw cliënt, maar wordt niet meer belast met het uitvoeren van werkzaamheden. Uw cliënt moet hier uiteraard wel mee akkoord gaan, maar als dit zo is dan bespaard u op een laagdrempelige manier tijd en geld.

