De rol van de accountant anno 2022 verandert in rap tempo. Door de toenemende automatisering is het voor de cliënt steeds eenvoudiger om de administratie zelf op orde te brengen. Het verdienmodel dat afhankelijk is van de verwerking van cijfers is hierdoor aan het verdwijnen. Toch is er ook in 2022 een grote vraag naar goede accountants, maar dan in een nieuw jasje.

Veranderingen in de accountancybranche zijn onvermijdelijk. Dit komt niet alleen door de snelle technologische ontwikkelingen, maar ook door de veranderende behoefte van de cliënt. Hiernaast werkt u als accountant in een branche waar u continu moet inspelen op economische, technologische en culturele veranderingen. Mede door deze veranderingen is er echter ruimte voor zelfontwikkeling, innovatie en groei.

De cliënt heeft behoefte aan een accountant die meer doet dan het samenstellen van de jaarrekening. Er is behoefte aan financiële experts die op basis van data kunnen meedenken over de vervolgstappen die binnen een bedrijf gezet worden. De relatie met de cliënt is in de huidige cultuur dus belangrijker dan het dienstenpakket van de accountant. Het uitgangspunt is niet langer het aanbod maar de behoefte van de klant. Door de focus te leggen op een persoonlijke aanpak bij het aanpakken van complexe vraagstukken maakt u zichzelf als accountant relevant voor ondernemers.

De rol van de accountant anno 2022: van accountant naar vertrouwenspersoon

Om het vertrouwen van cliënten te winnen is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan het opbouwen van een goed netwerk. U kunt het vertrouwen van uw cliënt bovendien winnen door ondernemers een spiegel voor te houden en ondersteuning te bieden bij het nemen van goed onderbouwde zakelijke beslissingen. Het is belangrijk om zowel met de ondernemer mee te denken in goede en slechte tijden. In feite dient u dus niet meer alleen als accountant, maar ook als vertrouwenspersoon die meedenkt over de ontwikkeling van het bedrijf.

In 2022 gaat het niet alleen om begeleiding, het hebben van branchekennis en het inzichtelijk maken van belangrijke cijfers. Het is ook belangrijk om proactief in te spelen op de behoeften van uw cliënt.

Veranderingen op de markt – behoeften van de ondernemer

De behoeften van cliënten liggen bij het ontzorgen. De ondernemer moet zich volledig kunnen focussen op de operationele en strategische kant van het bedrijf. Hier vallen financiële, fiscale en juridische zaken niet onder. Denk bijvoorbeeld aan de boekhouding, het rondmaken van financieringen, registraties bij het Handelsregister of UBO register en het opstellen van contracten.

De ondernemer is op dit moment zelf verantwoordelijk voor het regelen van al deze zaken. Intern is het vaak lastig om financiële, juridische en fiscale zaken uit te besteden door gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis zorgt er ook vaak voor dat zaken niet helemaal goed geregeld zijn of producten te duur worden ingekocht. Hierdoor is de ondernemer op de lange termijn meer tijd en geld kwijt.

De accountant zorgt er in 2022 niet alleen voor dat de boekhouding in orde is, maar ook voor het regelen van belangrijke zaken. Een account heeft de kennis en kunde om zich als vertrouwenspersoon van de ondernemer te profileren en financiële, fiscale en juridische zaken uit handen te nemen. Hierdoor wordt een goede accountant van onschatbare waarde voor de ondernemer.

De voorlopers op de markt kijken verder vooruit

De voorlopers op de markt omarmen digitalisering en automatisering. Door cliënten te helpen bij de digitalisering en automatisering van de boekhouding, houden zij meer tijd over voor het uitbreiden van andere relevante diensten. Door automatisering te omarmen bereid u zich makkelijker voor op de toekomst van uw kantoor.

Als wij bijvoorbeeld naar Entrpnr kijken dan zien we dat dit bedrijf naast alle financiële diensten ook adviserende diensten die de onderneming vooruit helpen. Bijna 60% van de omzet komt uit adviserende diensten en niet meer uit het financiële dienstenpakket. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van juridische ondersteuning, het afhandelen van notariële zaken, factoring en marketing. In het aanbieden van dergelijke diensten ligt de toegevoegde waarde voor de cliënt.

Tips & tricks voor de omschakeling: val niet in deze valkuilen

De omschakeling van het business model kost tijd en energie voor u als account en voor uw personeel. Zorg ervoor dat u uw doelen en motivatie voor de omschakeling goed inzichtelijk maakt en geef uw personeel de tijd om aan de omschakeling te werken. Zonder enige verandering gaan cliënten uiteindelijk op zoek naar accountants die wel een adviserende rol kunnen aannemen.

Vervolgens dient zich een probleem aan op gebied van time management. Hoe kunt u uw bedrijf uitbreiden en extra service verlenen als uw dagelijkse werkzaamheden op dit moment al 60 uur per week in beslag nemen? Onderzoek allereerst wat grote time-spenders zijn binnen uw organisatie. Pas vervolgens de 80-20 regel toe: 20% van de vragen of opdrachten nemen 80% van uw tijd in beslag.

Denk ook na over vragen die vaak gesteld worden en speel in op de behoeften van cliënten die regelmatig gebruik maken van uw diensten. Pak veel voorkomende vragen en problemen op voorhand aan om tijd te besparen. Heeft u klanten die erg veel tijd in beslag nemen maar relatief weinig opbrengen? Dan is het soms verstandig om in het klantenbestand te snijden en samenwerkingen die niet lucratief zijn te stoppen.

Ga vervolgens aan de slag met een uitgebreid marktonderzoek om erachter te komen wat uw cliënten van u als accountant verwachten. Het is immers zonde om tijd te besteden aan het uitwerken van ideeën die niet winstgevend zijn. Door met cliënten te praten of een enquête uit te voeren kunt u de behoeften van de cliënt inzichtelijk maken. U kunt marktonderzoek zelf uitvoeren, maar u kunt dit ook laten doen door bijvoorbeeld een stagiaire.

Conclusie

De markt verandert door de wens van de klant om ontzorgd te worden. Ondernemers hebben beperkte tijd en houden zich liever bezig met operationele en strategische zaken in de onderneming. Alle randzaken als financiële, juridische, fiscale en notariële zaken zijn noodzakelijk maar hebben voor de ondernemer geen prioriteit. Hier wordt de rol van de accountant anno 2022 belangrijk.

Door automatisering in de boekhouding ontstaat er een verschuiving van de cliënt behoeften. Nu betalingen en facturen automatisch worden verwerkt in boekhoudsoftware worden balansposten en daarmee de jaarrekening automatisch opgemaakt. Ondernemers vragen zich daarom terecht af waarom het nog nodig is om honderden euro’s per maand te betalen aan de accountant. Een verschuiving van diensten aanbieden naar dienstverlening is daarom noodzakelijk. Door randzaken effectief op te pakken en de ondernemer te ontzorgen, ontwikkelt de accountant zich als vertrouwenspersoon van de ondernemer.

De automatisering van data is één van de middelen die een accountant kan gebruiken om meer tijd vrij te maken en sneller in te spelen op veranderingen binnen een onderneming. Hiermee kunt u effectiever voldoen aan de behoeften van de cliënt. Als u inzichtelijk heeft gemaakt aan welke diensten er behoefte is onder uw doelgroep, kunt u hier makkelijker op inspelen. Het komt echter veel voor dat de kennis en kunde intern ontbreekt om aan de vraag te voldoen. Via Firm24 kunt u als accountant alle zakelijke diensten voor uw cliënt regelen. Hierdoor kunt u uw cliënt volledig ontzorgen zonder tijd te besteden aan het vinden van de juiste hulpmiddelen.