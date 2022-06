Vertrek Kelly Grier werpt licht op machtsstrijd binnen EY

Kelly Grier, hoofd van de Amerikaanse activiteiten van EY, wil geen tweede termijn na een conflict met de hoogste baas van EY Global. Dat schrijft The Financial Times. De ruzie onderstreept de spanningen binnen de Big Four-speler, die een immense reorganisatie overweegt.

Kelly Grier was de eerste vrouw van Amerikaanse kantoor van EY, verreweg het grootste en machtigste land binnen de mondiale EY-organisatie. Ze botste met Carmine Di Sibio, CEO van EY Global, over de invloed die het Amerikaanse kantoor zou moeten hebben binnen de internationale activiteiten van het bedrijf. De twee waren het ook oneens over het bedrag dat EY USA zou moeten betalen voor de financiering van EY Global. Dit verklaren ingewijden aan The Financial Times.

Opsplitsing

EY is gestructureerd als een netwerk van juridisch gescheiden nationale members die een vergoeding betalen aan EY Global, dat niet rechtstreeks klanten bedient maar het merk en de technologie van de firma beheert en toezicht houdt op de relatie tussen haar bedrijven in 150 landen. Het rommelt binnen EY nu het bedrijf overweegt zijn audit- en adviesdivisies op te splitsen, onder meer door een beursgang of gedeeltelijke verkoop van zijn wereldwijde adviestak, in wat de grootste reorganisatie van een Big Four-accountantskantoor zou zijn sinds de val van het Amerikaanse energiebedrijf Enron in 2001. Waar de merknaam EY naartoe gaat is nog niet bekend.

De breuk tussen Grier en Di Sibio dateert van vóór de plannen voor een mogelijke opsplitsing, aldus een betrokkene. Grier, die in 2018 door de Amerikaanse partners van EY voor vier jaar gekozen werd, maakte afgelopen oktober bekend geen tweede termijn te willen. Ze stopt op 30 juni. De spanningen tussen Grier en Di Sibio laten wel zien hoe moeilijk het voor EY Global is om consensus te bereiken over het reorganisatieplan onder de 13.000 partners van het kantoor. Volgens een ingewijde wilde Grier dat haar Amerikaanse organisatie, vorig jaar goed voor meer dan 40 procent van de wereldwijde omzet van 40 miljard dollar van het bedrijf, veel meer zeggenschap kreeg binnen EY Global.

Vleugels verbrand

Grier gold als kanshebber om Di Sibio in juni 2023 op te volgen. De CEO van EY Global is tot nu toe altijd een Amerikaan geweest. Een betrokkene verklaart tegenover The Financial Times dat Grier haar hand heeft overspeeld in een poging zichzelf voor te sorteren als Di Sibio’s opvolger. ‘Ze vloog te dicht bij de zon en verbrandde haar vleugels’, zei iemand. Een ander stelt dat Di Sibio veel invloed heeft op de Amerikaanse partners van EY, wat de verkiezing van Grier tot zijn opvolger bemoeilijkt zou hebben.

EY kondigde afgelopen februari aan dat Julie Boland, managing partner van de regio Midden-Amerika, Grier per 1 juli zal opvolgen.