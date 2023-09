Weer recordjaar voor EY Global

EY Global heeft een omzet van 49,4 miljard dollar geboekt in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in juni. Het is een van de beste jaren in de geschiedenis van EY, ondanks het mislukken van het plan de lucratieve adviespraktijk af te splitsen.

De fiscale tak groeide met 12,2% naar $12,1 miljard, terwijl audit en assurance met 11,0% in omzet toenam naar $15,1 miljard. Absolute uitschieter was de adviespraktijk die maar liefst 21,6% groeide tot $26,2 miljard. Onzekerheid over het doorgaan van de afsplitsing (het Project Everest) heeft de consultancydienstverlening dus geen parten gespeeld. De omzet in Noord- en Zuid-Amerika groeide met 12,9%. In Europa, Midden-Oosten, India en Afrika groeide de omzet met 16,9% tot $ 18,3 miljard in lokale valuta. In de regio Azië/Pacific groeide de omzet met 11,7% tot $7,5 miljard.

Trots

‘Ik ben erg trots op de groei van EY dit jaar’, zei EY global chairman en CEO Carmine Di Sibio woensdag. Het was waarschijnlijk de laatste keer dat hij de jaarcijfers presenteerde, want Di Sibio kondigde zijn pensioen aan nadat het plan om het bedrijf op te splitsen was afgeblazen.

EY investeerde het afgelopen boekjaar $3,6 miljard in een verbetering van de auditkwaliteit, innovatie, technologie en mensen. Daarvan ging $1,4 miljard naar kunstmatige intelligentie en de lancering van het EY.ai platform.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie blijven een prioriteit. Afgelopen boekjaar was 36% van de nieuwe partners, executive directors en directeuren vrouw. Het aantal medewerkers groeide met 8% tot ruim 395.000 wereldwijd. Het afgelopen jaar hebben 4,7 miljoen mensen bij EY gesolliciteerd, van wie er 122.000 zijn aangenomen. Bij audit en assurance werken nu bijna 119.000 mensen.

Het bedrijf wil in 2025 geen CO2 meer uitstoten. EY zegt dat het de uitstoot wereldwijd met meer dan 43% heeft verminderd, terwijl de organisatie zowel in omzet als in aantal medewerkers met meer dan 40% is gegroeid ten opzichte van FY19.