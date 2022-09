EY dicht bij afstoten consultancy

De Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal verwacht dat EY nog deze week beslist over de verkoop van zijn adviestak. Het is de grootste shake-up van de accountancysector in 20 jaar. De vraag is of de partners van de andere Big 4-kantoren het voorbeeld van EY willen volgen.

De board van EY zal het splitsingsplan naar verwachting een dezer dagen goedkeuren. Daarna moeten de 13.000 partners erover stemmen. Als die groen licht geven kan de opsplitsing van het 312.000 medewerkers en partners tellende bedrijf eind 2023 beginnen. EY denkt dat zowel de adviestak als de accountancy sneller kunnen groeien en winstgevender zijn wanneer ze op eigen benen staan. In sommige landen wordt de adviestak beperkt in zijn groeimogelijkheden omdat adviseurs door regelgeving minder gemakkelijk aan de bak kunnen komen bij klanten waar EY ook de accountant is. Een van de grote klanten van het bedrijf is Amazon en Google-moeder Alfabet.

Bonus

Volgens de Wall Street Journal kunnen Amerikaanse en Britse partners zeker een miljoen dollar extra opstrijken. Nederlandse en Belgische partners mogen straks soortgelijke bedragen verwachten. De consultants van het bedrijf kunnen aandelen in het nieuwe adviesbedrijf krijgen.

Verhouding

EY’s wereldwijde netwerk zou volgens de verhouding 60:40 verdeeld worden tussen consultancy en accountancy. Na afsplitsing wordt volgens een eerder uitgelekt plan vijftien procent van de aandelen naar de beurs gebracht. EY hoopt zo tien miljard dollar binnen te halen. Om de premies aan partners te kunnen uit te betalen zou dan nog een lening van zeventien miljard dollar nodig zijn. De adviestak van EY Nederland telt zo’n negenhonderd medewerkers en partners.

Wie volgt?

De vraag is wat de splitsing te weeg brengt bij de andere Big Four-kantoren. Daar zullen partners verlekkerd kijken naar de miljoenenbonus die hun collega’s van EY mogen opstrijken. Deloitte zou volgens de Wall Street Journal verkennende gesprekken met bankiers hebben gevoerd nadat het nieuws van het EY-plan naar buiten kwam, maar zegt nu dat het geen splitsing overweegt. KPMG zei in een verklaring dat zijn huidige model veel voordelen biedt, en PwC zei dat het volledig achter zijn multidisciplinaire strategie staat.