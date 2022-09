EY-top kiest voor splitsing accountancy en advies

De board van EY Global heeft groen licht gegeven voor de opsplitsing van het bedrijf in een accountancy en adviestak. Wereldwijd mogen partners stemmen over het voorstel, dat hen naar verwachting een bonus van een miljoen euro per persoon zal opleveren.

De planning voor een splitsing kwamen in mei 2022 via de Financial Times naar buiten. Intern werd er al sinds 2021 over gesproken. Achterliggende strategie is dat een loskoppelen van advies en accountancy tot een versnelde groei van beide bedrijfsonderdelen kan leiden. Regelgeving belemmert in veel landen dat EY adviesdiensten kan bieden aan bedrijven waarvoor het ook de controlerend accountant is, waaronder Amazon en Google. Afgelopen zomer stelde EY Global-ceo Carmine Di Sibio in een interview in de Financial Times dat splitsing van de praktijken de consultancytak zo’n tien miljard dollar extra omzet kan opleveren. Volgens dezelfde krant staat in een interne prognose dat de adviestak na de splitsing jaarlijks met 18 procent zou kunnen groeien, de controletak met 7 procent.

Verklaring EY Nederland

EY Nederland laat in een verklaring op de website weten: ‘Na een zorgvuldige afweging van de verschillende opties, zijn wij er van overtuigd dat wij het veranderende landschap kunnen omarmen, nieuwe organisaties kunnen opbouwen die de toekomst van onze beroepen opnieuw zullen vormgeven, opwindende nieuwe kansen kunnen creëren en meerwaarde op langere termijn kunnen bieden voor onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. EY is trots op zijn geschiedenis en status als leidende professionele dienstverlener. De wereld verandert en wij moeten ons aanpassen om te blijven floreren en ons volledige potentieel te bereiken, terwijl we blijven inspelen op de behoeften van al onze belanghebbenden.’

Jeroen Davidson, voorzitter van de raad van bestuur van EY Nederland, zegt dat achter de plannen van EY Global te staan. Volgens Davidson brengt het besluit voor de EY-medewerkers ‘aantrekkelijke carrièrekansen met zich mee’ en geeft het klanten meer keuze. ‘Ik kijk met vertrouwen uit naar de komende maanden om ook in Nederland onze bijdrage aan dit proces te leveren.’

Stemming

De komende maanden worden alle 13.000 partners van EY over het spitsingplan bijgepraat. Daarna mag iedereen erover stemmen. Het bedrijf verwacht dat de stemming begin 2023 is afgerond. Een beursnotering van de afgesplitste adviestak is onderdeel van de plannen, evenals het aantrekken van miljarden krediet. Met dit kapitaal moeten de partners van de accountantspraktijk worden gecompenseerd voor gemiste opbrengsten uit de beursgang van de consultancytak. De Wall Street Journal denkt dat het om ‘multimillion-dollar payouts’ aan de betrokken partners gaat. EY heeft in Nederland circa 250 partners.