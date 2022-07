Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact

Rijkse Accountants & Adviseurs is opgericht in 1955 en al meer dan 60 jaar actief en effectief in de Zeeuwse markt. Sinds de start van Rijkse accountants & adviseurs hebben zij zich gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies, bedrijfsadvies, personeels-en IT-advies. In 2014 is het bedrijf gestart met Rijkse Connect, een set van online diensten en pakketten waarmee zij hun klanten ondersteunen. En dat levert hen veel op.

‘Een onderdeel van Rijkse Connect zijn tools om de boekhouding digitaal te verwerken. Naast een boekhoudpakket kwam ook de vraag van klanten om een facturatiepakket waarmee simpel en snel facturen gemaakt kunnen worden en die gekoppeld is met de boekhouding. Via een tip van een collega-kantoor zijn we met WeFact in contact gekomen en zijn we met twee klanten een test gestart. Daarbij was van belang dat niet alleen het pakket goed werkte, maar ook de support en ondersteuning die wij als kantoor kregen. Nadat de test succesvol was afgerond, zijn we WeFact als ons ‘standaard’ facturatiepakket gaan inzetten voor al onze facturatieklanten die met Rijkse Connect werken.’

Hoe helpt WeFact jullie interne proces?

‘Het pakket blinkt uit in eenvoud, het doet wat het moet doen en klanten hebben weinig ondersteuning nodig omdat het duidelijk opgebouwd is. Daarnaast werkt de koppeling naar Twinfield (ons boekhoudpakket) heel goed waardoor automatisch elke dag de facturen naar het boekhoudpakket toegaan en de betalingen in WeFact terugkomen. Dit bespaart tijd en ergernis.’

Voor welke ondernemers of klantgroepen zetten jullie het facturatiepakket in?

‘Wij gebruiken WeFact in elke branche en bij bedrijven en stichtingen van 1 tot 40 man. WeFact past perfect in ons Rijkse Connect concept omdat we met WeFact allerlei klanten goed kunnen bedienen, van een zzp’er tot bijvoorbeeld een grote telecomprovider. Het onderdeel i nkoopfacturen scannen en verwerken wordt vooral door zzp’ers gebruikt. Omdat er geen voorraadmodule in WeFact zit (is ons betreft ook niet nodig) is het voor groothandels bijvoorbeeld minder geschikt.’

Wat zijn de reacties van ondernemers?

‘We horen klanten zelden tot nooit en in dit geval is dat een compliment. Als er ‘gewoon’ gefactureerd kan worden en alles wordt verwerkt en door geboekt, dan wordt dat op den duur normaal gevonden. Ik weet wel dat klanten het zouden missen als ze weer zouden moeten overstappen of facturen maken en offertes maken in bijvoorbeeld Word.’

Over WeFact

WeFact helpt dagelijks duizenden ondernemers met het makkelijker maken van hun administratieproces. De ondernemer kan zelf foutloos (periodiek) factureren en offertes maken in eigen huisstijl, en inkoopfacturen (scan-en-herken) verwerken, betalen en autoriseren. WeFact exporteert automatisch de financiële data naar het boekhoudpakket.