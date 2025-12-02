Visma neemt Nederlands facturatieplatform WeFact over

Visma breidt zijn positie in de Nederlandse mkb-markt verder uit met de overname van WeFact, een facturatieplatform dat door 45.000 ondernemers wordt gebruikt, waaronder duizend accountantskantoren.

WeFact staat bekend om zijn facturatieomgeving, met functies als facturen en offertes opstellen, terugkerende en abonnementsfacturatie, e-facturatie via Peppol en koppelingen met diverse boekhoud- en betalingssystemen. Volgens Yvette Hoogewerf, businessarea director bij Visma, past WeFact in de strategie om ondernemers en accountants te verbinden via één samenhangend softwarelandschap. “We volgen WeFact al jaren en werken al samen via integraties met onder meer Yuki, eAccounting en TimeChimp. Met WeFact voegen we een krachtige front-end voor ondernemers toe aan ons portfolio.”

Belangrijke stap

WeFact-oprichter Roel Korting noemt de overname een belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijf. “De toetreding tot Visma is een fantastische mijlpaal voor WeFact en we zijn verheugd om onze groeireis voort te zetten als onderdeel van een van Europa’s meest gerespecteerde softwaregroepen. Ik ben ongelooflijk trots op wat ons team tot nu toe heeft bereikt en op het vertrouwen dat meer dan 45.000 ondernemers en accountants in WeFact stellen. We kijken ernaar uit om de gecombineerde kracht van de Visma Groep te benutten om onze klanten in de toekomst een nog beter product te bieden.”

De overname moet leiden tot een steviger marktpositie voor Visma en meer geïntegreerde oplossingen voor het Nederlandse mkb.