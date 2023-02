Main Capital en WeFact slaan handen ineen om groei te versnellen

Main Capital Partners slaan de handen ineen met WeFact om gezamenlijk de (inter)nationale groei van WeFact te versnellen en een grotere toegevoegde waarde te leveren aan klanten en partners.

De groeistrategie zal onder andere bestaan uit het verdiepen en verbreden van het productaanbod, het (inter)nationaal verkopen door het interne team en via partners, en het onderzoeken van mogelijkheden voor strategische overnames.

Roel Korting, Chief Executive Officer van WeFact: ‘Wij kijken ernaar uit samen met Main de handen ineen te slaan en gezamenlijk WeFact uit te bouwen tot een leidende internationale speler. Met de kennis en internationale ervaring van Main, in combinatie met onze technische en commerciële expertise, zijn wij gezamenlijk uitstekend gepositioneerd om de ambitieuze groeiplannen en verdere professionalisering van onze onderneming te realiseren. Kortom: dezelfde mensen, met behoud van kernwaarden, service en ambitie. Maar met versterking!’

Ivo van Deudekom, Investment Director bij Main Capital Partners: ‘Wij kennen de oprichters en het managementteam van WeFact al jaren en zijn onder de indruk van de manier waarop zij de organisatie op een duurzame en snel groeiende manier succesvol hebben opgebouwd. Daarom zijn wij verheugd om met WeFact samen te werken en het bedrijf te ondersteunen in haar volgende fase. WeFact is een toonaangevende softwareleverancier in de facturatie en administratie markt met een uitermate modern product. Met behulp van WeFact, kunnen ZZP’ers, kleine ondernemers en mkb-bedrijven zichzelf ontzorgen en meer inzicht, controle en efficiëntie verwezenlijken voor hun organisatie. Wij kijken er daarom enorm naar uit om gezamenlijk de klantenbasis nog groter en internationaler te maken.’