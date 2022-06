IIA Nederland: storm van bedrijfsrisico’s door Oekraïne

Uit de nieuwe Risk in Focus-enquête blijkt dat het conflict in Oekraïne de ernst en het scala aan risico’s waarmee bedrijven nu worstelen, is verergerd.

Acht op de tien Chief Audit Executives (CAE’s) melden dat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne een negatief effect heeft gehad op de macro-economische en geopolitieke onzekerheid. Dit risico is door het conflict het meest verergerd. Voor 24 februari stond dit risico niet eens in de top vijf. Veel bedrijven zien macro-economische en geopolitieke onzekerheid als een bedrijfskritisch risico, dat nu voor het eerst moet worden aangepakt, aldus IIA Nederland. Op de tweede plaats staat cybersecurity en dataveiligheid (77%). Business continuity (58%) is het derde risico.

Hele reeks risico’s

Bedrijven worden geconfronteerd met een ‘perfect storm’ van geopolitieke en geo-economisch gedreven risico’s. Het IIA dringt er bij organisaties en hun interne auditfuncties (IAF’s) op aan dat ze meer oog hebben voor de kans op geopolitieke ontwrichting. Het Risk in Focus- onderzoek toont ook aan dat macro-economische en geopolitieke onzekerheid geen op zichzelf staand risico is, maar een hele reeks andere risico’s met elkaar verbindt en verergert, waaronder cybersecurity and data security, business continuity, crisis management, supply chain en outsourcing.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het jaarlijkse Risk in Focus. Met betrekking tot bedrijfsrisico’s die het meest samenhangen met de oorlog in Oekraïne werden 834 Chief Audit Executives uit 15 Europese landen ondervraagd. Respondenten kwamen uit Oostenrijk, België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en Nederland. Het volledige Risk in Focus 2023-rapport wordt in september 2022 gepubliceerd. Klik hier voor het laatst verschenen rapport Risk in Focus 2022.