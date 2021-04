Omgaan met continuïteitsvraagstukken

In tijden van zwaar weer komt er druk te staan op ondernemingen. Tijdens de coronacrisis zijn veel ondernemingen dankzij de overheidssteun overeind gebleven, met als gevolg een laag aantal faillissementen. Maar de echte pijn is in aantocht. Alle reden voor accountants om te focussen op het thema continuïteit. Deze whitepaper van Visma ondersteunt en inspireert accountancyprofessionals daarbij.

Het coronavirus heeft grote economische impact. Hoewel de Nederlandse economie afgelopen jaar kromp, lijkt de schade beperkt. Dat komt door de steunmaatregelen van de overheid en het aan ondernemingen verleende uitstel van belastingverplichtingen.

Faillissementen in aantocht

De economie zal zich herstellen, maar in de nasleep van de pandemie zijn faillissementen onvermijdelijk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen vorig jaar 2.703 bedrijven failliet, 16 procent minder dan in 2019. Veel financieel ongezonde bedrijven zijn dankzij de overheidssteunmaatregelen op de been gebleven. Deze ondernemingen zullen het niet redden als de steunmaatregelen worden afgebouwd.

Bankiers en accountants houden dan ook rekening met een faillissementsgolf vanaf de tweede helft van 2021 en in 2022. Bedrijven met liquiditeitsproblemen dreigen in grote getalen binnen te stromen bij de afdelingen ‘bijzonder beheer’. Niet alle bedrijven zullen de ernstige financiële situatie te boven komen.

Continuïteit

Hoewel de kenners menen dat een al te grote faillissementsgolf voorkomen kan worden als de overheid met meer maatwerkoplossingen per sector over de brug komt, is een ding zeker: er komt veel werk op accountants af. Veel van dat werk staat in het teken van de continuïteitsverantwoording, die verplicht onderdeel is van controleverklaring. Ook maakt het thema dit jaar verplicht onderdeel uit van de permanente educatie van accountants.

Wat er in een continuïteitsverantwoording moet worden gerapporteerd, is één ding. Maar de praktijk is vaak weerbarstiger dan de vaktechniek en de handreikingen. Om accountancyprofessionals op het thema voor te bereiden en om hen te ondersteunen en te inspireren bij de continuïteitsanalyses brengt Visma deze whitepaper uit.

In deze whitepaper is te lezen hoe accountants klanten kunnen helpen hun ondernemingen gezond voort te zetten. De whitepaper gaat niet alleen in op de theorie die accountants dienen te beheersen, maar bevat ook praktische tips van ervaringsdeskundigen. Ook gaan deskundigen in op de vraag hoe je dient te handelen als discontinuïteit onafwendbaar is.

