GBned: ‘Cloud is norm bij boekhoudsoftware’

Voor het achtste jaar op rij publiceert GBned de Gids boekhoudsoftware. Het boek geeft inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland op de markt is.

De gids constateert dat de cloud de norm is geworden bij boekhoudprogramma’s. Van de 35 aangeboden boekhoudpakketten voor het segment “ZZP en klein MKB” zijn er 29 pakketten die via de cloud aangeboden worden. In het segment “MKB” betreft dit 15 van de 21 boekhoudpakketten. Opvallend is dat in het segment “Grote bedrijven” 8 van de 8 boekhoudpakketten volgens betreffende aanbieders via de cloud worden aangeboden, maar tegelijkertijd 6 van deze 8 toepassingen ook nog lokaal.

Bankkoppelingen

Functionaliteit voor automatische bankkoppelingen zijn het afgelopen jaar het hardst gegroeid. Tot voor kort was dit alleen weggelegd voor een beperkt aantal softwarepakketten, waarbij de (groot)banken het voor het zeggen hadden. Door de komst van de nieuwe PSD2 Rekeninginformatiediensten zijn dergelijke koppelingen eenvoudig bereikbaar voor alle boekhoudsoftware. En dat laatste heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat in het segment “ZZP en klein MKB” 26 van de 35 boekhoudpakketten een automatisch bankkoppeling kunnen aanbieden aan hun klanten. In het segment “Middelgroot” (MKB) betreft dit zelfs 18 van de 21 aangeboden boekhoudpakketten.

UBL Ketentest

Verder valt op dat alle softwarepakketten nu facturen versturen in zowel PDF-formaat als in UBL-formaat. Daarbij moet gemeld worden dat nog niet alle betreffende leveranciers hebben deelgenomen aan de UBL Ketentest, waarmee aangetoond kan worden of ondersteuning van UBL echt een feit is. In de segmenten “ZZP en klein MKB” en “Middelgroot” is de ondersteuning van RGS met respectievelijk 69% en 71% inmiddels aardig op weg. Via RGS Ready kunnen leveranciers van boekhoudsoftware aantonen in hoeverre zij daadwerkelijk RGS ondersteunen. Dan komen we tot aantal van 13 boekhoudpakketten en dat is dan weer minder dan het aantal pakketten waarvan leveranciers zelf hebben opgegeven RGS te ondersteunen.

Meer informatie en gratis opvragen “Gids boekhoudsoftware 2022”.