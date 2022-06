Auditdienst Rijk onderzoekt klokkenluiderkwestie bij NPO

De Auditdienst Rijk onderzoekt in opdracht van minister Robbert Dijkgraaf (Cultuur) de gang van zaken rondom een klokkenluider bij de NPO. Die wilde in 2020 melding maken over constructies waarmee het salarisplafond bij de publieke omroep zou worden ontweken.

Volgens BNR werd de klokkenluider in contact gebracht met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marjan Hammersma. De klokkenluider wist echter niet dat Hammersma een privérelatie had met Shula Rijxman, op dat moment NPO-bestuursvoorzitter. Had de klokkenluider dit geweten, dan was die persoon volgens BNR nooit naar het ministerie gestapt met signalen over hoge salarissen bij de publieke omroep. De klokkenluider heeft aan de zender laten weten dat Hammersma op de melding zou terugkomen. Tot op heden zou dat echter niet gebeurd zijn.

Medio juli

In opdracht van minister Dijkgraaf onderzoekt de Auditdienst Rijk (ADR) ‘hoe er is gehandeld in deze situatie en hoe dit zich verhoudt tot de rijksbrede en departementale regels en procedures en codes bij dergelijke meldingen.’ Het onderzoek moet medio juli zijn afgerond. De dienst verwacht hier tot de tweede helft van juli voor nodig te hebben.

De Tweede Kamer vroeg eerder al een debat aan over de kwestie. Kamerlid Pieter Omtzigt stelde begin juni Kamervragen. Dijkgraaf wil eerst een onafhankelijk feitenonderzoek. ‘Deze casus vraagt om zorgvuldig handelen van mijn zijde,’ aldus Dijkgraaf. De minister besluit de brief door te benadrukken dat de voor hem onbekende klokkenluider welkom is voor een gesprek.