Personalia | Gert Baak sectormanager Financial Audit bij de Auditdienst Rijk

Gert Baak wordt per 1 april 2024 benoemd tot sectormanager Financial Audit bij de Auditdienst Rijk. In die functie geeft hij leiding aan ongeveer 80 financial auditors die zowel binnen de centrale teams van de sector als binnen de verschillende departementen worden ingezet.

Gert Baak is sinds 2015 verbonden aan de ADR en vervult op dit moment de rol van tekenend accountant voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was hij hoofd Interne Beheersing bij de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. Daarvoor had Gert diverse functies bij een gemeentelijke Rekenkamer, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Deloitte. Hij studeerde auditing en assurance aan de Nyenrode Business Universiteit en is registeraccountant.

Bart de Jongh, directeur Kennis & Ontwikkeling ADR is blij met de benoeming: “De ontwikkelingen en verwachtingen rondom verantwoording en financial audit nemen toe terwijl de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging vormt. Hierdoor zal de ADR naast goede personeelsplanning ook moeten kijken hoe wij ons werk anders en slimmer kunnen organiseren of innoveren. Ik ben blij dat Gert met zijn ruime ervaring als accountant hieraan een bijdrage gaat leveren. Hij is eindverantwoordelijk geweest voor de controle van een ministerie en heeft in het verleden bewezen goed om te kunnen gaan met verandering en innovatie binnen de wettelijke taak. Gert is een mooie aanvulling op ons MT en ik kijk uit naar de verdere samenwerking.”

Bron/foto: Algemene Bestuursdienst

