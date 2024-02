Nieuwe algemeen directeur Auditdienst Rijk

Drs. ing. J.P.M. (Richard) van Hienen RA wordt algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van Financiën. Zijn voorganger liep afgelopen najaar tegen een waarschuwing van de Accountantskamer aan omdat hij de toegang tot het tuchtrecht belemmerde bij een tuchtklacht over een NOW-rapport.

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht van de nieuwe algemeen directeur op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 april 2024.

Richard van Hienen

Richard van Hienen is sinds 2019 directeur van de Auditdienst UWV. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij verschillende organisaties. Hij was onder andere interim-afdelingshoofd Internal Audit bij het CAK, senior consultant bij interim- en adviesbureau Vanberkel Professionals, afdelingshoofd Interne Audit Dienst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, leidinggevende van de Accountantsdienst van LNV en agrarisch ondernemer. Van Hienen is registeraccountant en behaalde een Master of Science in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.