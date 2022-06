Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk

Als accountant werk je met vertrouwelijke informatie van klanten. Je wilt niet dat die gegevens in verkeerde handen vallen, maar betekent dat dan ook dat je alleen op je eigen kantoor kan werken? Het antwoord is: nee. Je kunt ook aan de slag gaan bij Starbucks. Kies je voor openbare wifi-netwerken dan moet je wel een aantal zaken in ogenschouw nemen. Wij zetten de belangrijkste aandachtpunten onder elkaar, zodat je rustig kunt werken onder het genot van een kopje koffie (die hoeft overigens niet van Starbucks te zijn ;).

Let op vreemde meldingen

Bij het gebruik van openbare wifi-netwerken moet je alert zijn op vreemde meldingen die je normaal niet krijgt. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

meldingen over certificaten

meldingen over updates

pop-ups waarbij je iets moet toestaan

berichten die aangeven dat je een prijs hebt gewonnen

Tweefactorauthenticatie

Gebruik je je laptop op een openbaar netwerk dan zou je in het ergste geval verbonden kunnen zijn met een ‘Evil-Twin-wifi’. Dit lijkt een legitiem wifi-netwerk maar is een tweelingnetwerk gericht op het binnenhalen van gebruikersnamen en wachtwoorden. Wil je dat voorkomen stel dan altijd tweefactorauthenticatie in.

Tweefactorauthenticatie zorgt dat je identiteit wordt vastgesteld door middel van twee factoren. Allereerst voer je een inlognaam en wachtwoord in op je laptop en vervolgens gebruik je nog een code, die je bijvoorbeeld via de Duo Security app krijgt. Hierdoor is de hardware, software en bedrijfsdata veilig voor hackers.

Firewall en virusscanner

Gebruik je je laptop op openbare netwerken, zorg dan voor een volledig dichtgetimmerde firewall. Deze ‘muur’ zorgt ervoor dat alles wat er plaatsvindt tussen jouw device en het WIFI-netwerk veilig gebeurt. Zorg ook dat de virusscanner op je laptop up-to-date is en je de malwarebeveiliging op orde hebt. Zo worden virussen, ransomware en malware ontdekt en direct verwijderd. Naast de meeste recente virusscanner, is het ook handig om de laatste updates van het besturingssysteem en het office-pakket geïnstalleerd te hebben.

HTTPS

Alle webpagina’s die je bezoekt beginnen met HTTP of HTTPS. Beide transferprotocollen doen hetzelfde maar de laatste versleutelt de informatie die tussen de server en jouw browser wordt verzonden. Controleer daarom altijd of een website HTTPS gebruikt voordat je gegevens invoert (Je kunt het herkennen aan het slotje).

Deel geen bestanden

Werk je in een café, op een vliegveld of in een andere openbare ruimte, schakel dan het delen van bestanden uit. Andere gebruikers van het openbare netwerk hoeven immers geen toegang tot jouw bestanden. In de meest recente versie van Windows krijg je automatisch een melding als je een nieuw netwerk gebruikt. Zo kun je altijd op tijd het delen van bestanden voorkomen.

Veilig werken; waar en wanneer je medewerkers willen

Met Werkplekbeheer van Asista werken je medewerkers waar en wanneer ze willen. Op kantoor, thuis of bij de klant krijgen ze meer gedaan in minder tijd. Met Werkplekbeheer werk je sneller en efficiënter. Geen dure servers, maar een perfecte balans tussen een betrouwbaar werkstation en de veiligheid van de cloud.

Ervaar zelf het gemak van werkplekbeheer

Met Werkplekbeheer van Asista werken je medewerkers waar en wanneer ze willen. Op kantoor, thuis of bij de klant krijgen ze meer gedaan in minder tijd. De werkplek van Asista beschikt over alles wat een accountant nodig heeft. Alle functionaliteiten die je gewend bent, maar zonder serveromgeving. Snel en efficiënt werken; dankzij de combinatie van betrouwbare cloudoplossingen van Microsoft en een veilig werkstation van Asista.