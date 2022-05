Veilig werken? Neem afscheid van je server

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke begrippen in de accountancy. Zeker nu thuiswerken wordt afgewisseld met werken op kantoor, is betrouwbare hardware en software van groot belang. De uitkomsten van het Verizon Data Breach Investigations Report 2021 bevestigen dit. Volgens het telecombedrijf deed cybercriminaliteit het goed tijdens de coronapandemie. Phishing- en ransomware-aanvallen zijn toegenomen met 11 procent en aanvallen op webapplicaties met 6 procent.

Afscheid nemen van je eigen server(s)

Net als andere sectoren heeft ook de financiële wereld regelmatig te maken met cyberaanvallen. Maar hoe kunnen accountantskantoren hun systemen beter beveiligen en hoe zorgen ze dat klantgegevens niet zomaar op straat komen te liggen? Een van de eerste dingen die een accountantskantoor zou moeten doen, is afscheid nemen van de eigen server(s) en overstappen op serverloos werken. Serverloos werken biedt accountants persoonlijke laptops in combinatie met applicaties en bestanden in de cloud.

Of ze nu thuiswerken, op kantoor zitten of samenwerken met een klant; met serverloos werken hebben medewerkers de mogelijkheid om overal te werken op hun zakelijke laptop. Flexibel en veilig. Tweefactorauthenticatie zorgt ervoor dat clouddiensten en de software op de laptop niet benaderbaar zijn voor onbevoegden. Alle bestanden worden automatisch opgeslagen in de cloud. Wordt de laptop gestolen dan is dat vervelend, maar niet rampzalig voor je kantoor. Alle documenten staan immers veilig en onbereikbaar voor onbevoegden in de cloud. Mocht het noodzakelijk zijn dan is de werkplek zo in te richten dat verloren of gestolen laptops op afstand te wissen zijn.

Vreemd gedrag wordt in milliseconden gesignaleerd

Een ander groot voordeel van deze manier van werken, is dat van alle bestanden doorlopend back-ups gemaakt worden. Versiebeheer stelt je medewerkers in staat om zelf een oude versie van een bestand terug te zetten. Ook onbedoeld verwijderde documenten blijven nog enige tijd beschikbaar. De moderne kantooroplossing biedt accountants optimale bescherming tegen virussen, malware en cryptolockers. Vreemd gedrag wordt in milliseconden gesignaleerd en gestopt. Gaat een medewerker uit dienst dan worden zijn toegangsrechten met een druk op de knop ingetrokken.

Besparen op hardware en software

Met serverloos werken kun je als kantoor enorm besparen op IT-kosten. Zo komt technisch onderhoud aan de servers, airco’s en brandblusinstallaties in de serverruimte niet langer voor rekening van jouw accountantskantoor. De cloudleverancier is verantwoordelijk voor hardware- en softwareupdates en alle bijkomende kosten. De cloud is dus altijd up-to-date. Dat geldt overigens ook voor de software op de werkstations. Alle updates kunnen vooraf worden getest. Zijn alle bugs eruit dan worden ze klaargezet voor installatie. Voor je medewerkers betekent dat één keer in de maand de laptop opnieuw opstarten en de updates worden automatisch geïnstalleerd.

Serverloos werken biedt accountants the best of both worlds. De slimme combinatie van de cloud in combinatie met een eigen laptop betekent dat klantgegevens veilig zijn opgeborgen, IT-kosten omlaaggaan en je medewerkers overal en altijd kunnen werken.

Ervaar zelf het gemak van werkplekbeheer

Met Werkplekbeheer van Asista werken je medewerkers waar en wanneer ze willen. Op kantoor, thuis of bij de klant krijgen ze meer gedaan in minder tijd. De werkplek van Asista beschikt over alles wat een accountant nodig heeft. Alle functionaliteiten die je gewend bent, maar zonder serveromgeving. Snel en efficiënt werken; dankzij de combinatie van betrouwbare cloudoplossingen van Microsoft en een veilig werkstation van Asista.