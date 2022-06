Klimaatactivisten bezetten hoofdkantoor Belastingdienst

De politie heeft woensdagmiddag 22 demonstranten van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion gearresteerd. Ze protesteerden in het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag.

Het protest was gericht tegen ‘subsidies aan de fossiele industrie’. Ongeveer vijfentwintig activisten waren binnengedrongen in de lobby van het gebouw. Ze hielden spandoeken en borden vast met leuzen als ‘Ik wil een toekomst’ en ‘Stop subsidie aan de fossiele industrie’. Tijdens de demonstratie konden medewerkers van de Belastingdienst de lobby niet in.

Losknippen

De politie vroeg de demonstranten het pand te verlaten. 22 activisten die niet weg wilden gaan, werden gearresteerd. Vastgeketende activisten werden losgeknipt. De klimaatactivisten protesteerden tegen overheidssubsidies aan de fossiele industrie. ‘Dat onze regering de fossiele industrie nog steeds elk jaar met 17,5 miljard sponsort is misdadig. Klimaatbeleid is daarmee hozen in een lekke boot’, zei een demonstrant.