Denetax sluit zich aan bij Vermetten

Denetax gaat per 1 juli op in Vermetten | accountants en adviseurs. De overname past in de groeiambities van het Brabantse accountantskantoor, dat al jaren op overnamepad is.

Vermetten, vorig jaar nummer 35 in de AV-Top 50 met een omzet van 15,4 miljoen euro, is met 200 medewerkers actief in de regio Midden- en West-Brabant. Het kantoor werd in 1995 opgericht in Gilze door John Vermetten. Denetax is een advieskantoor uit Diessen voor MKB ondernemingen, DGA’s en vermogende particulieren. De dienstverlening wordt voortgezet onder de naam Denetax Vermetten | accountants en adviseurs. Eind 2022 verhuizen de medewerkers naar de hoofdlocatie van Vermetten aan de Vughtstraat 30.

Voor Denetax biedt aansluiting bij Vermetten zowel een verbreding als een verdieping van de dienstverlening. Naast de reguliere diensten op het gebied van belastingadvies biedt Vermetten | accountants en adviseurs onder andere accountancy, audits, corporate finance, juridische dienstverlening, vastgoedadvies, financial planning, HR-advies en estate planning. Tevens is Vermetten aangesloten bij het internationale accountancy- en tax-netwerk TGS Global dat vertegenwoordigd is in vijftig landen wereldwijd.

