Arjan de Draaijer en Wim Bartels van KPMG naar Deloitte

Per 1 juli 2022 maken Wim Bartels en Arjan de Draaijer de overstap van KPMG naar Deloitte. Ze worden daar Senior Sustainability Partners.

Wim Bartels

Wim Bartels zal zich in zijn nieuwe rol vooral richten op duurzaamheidsverslaggeving, de cross-over naar assurance en strategisch risicomanagement. Bartels houdt zich al 20 jaar bezig met duurzaamheid en heeft vele Europese multinationals ondersteund als assurance partner en geadviseerd over verdere voortgang van de bestuursagenda. De afgelopen jaren heeft hij zijn deskundigheid uitgebreid met kennis van klimaatrisico’s, scenario-analyses en breder strategisch advies. Wim is gepassioneerd over het bieden van nieuwe inzichten en het in kaart brengen en delen van de ‘big next steps’, om zo de zakelijke wereld te verbeteren, onder andere door sterke transparantie. Wim is sinds de oprichting lid geweest van de ‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) en heeft via de Corporate Reporting Dialogue, het World Economic Forum en Accountancy Europe geholpen de convergentieagenda voor verslaggeving verder te brengen. Hij is lid van de EFRAG Sustainability Reporting Board, die de Europese Commissie gaat adviseren over standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving.

Arjan de Draaijer

Arjan de Draaijer gaat zich bij Deloitte bezighouden met duurzaamheidsstrategie, transformatie en het managen en meten van impact. De Draaijer begon in 1997 bij Deloitte. Daarna heeft hij een indrukwekkende carrière opgebouwd, waarin hij bij vele multinationals wereldwijd heeft gewerkt aan duurzaamheidsstrategieën en duurzaamheidsintegratie. Bij Deloitte gaat hij zich bezighouden met nieuwe vraagstukken, waarbij hij maatschappelijke en zakelijke waarde samenbrengt in strategieën, bedrijfsvoering, innovatie en transparantie. Hij heeft 25 jaar ervaring in management consulting rond duurzaamheidsstrategie, impactmeting en -waardering, rapportering en klimaatrisico’s, waarbij hij ecologische en sociale megatrends en waardecreatie met elkaar verbindt.

KPMG verleden

Bartels en De Draaijer hebben beiden meer dan 20 jaar bij KPMG gewerkt. Bartels was in zijn laatste functie bij KPMG onder meer Global co-lead Measurement, Reporting en Assurance. De Draaijer vertrekt bij KPMG als Global lead True Value. Hij was daarnaast managing partner van de Nederlandse praktijk.

Over Wim Bartels valt nog op te merken dat jij jarenlang voorzitter was van de stichting Als Je Maar Integer Band, een popgroep die bestond uit muzikanten uit KPMG-gelederen die optraden voor het goede doel.

Op de foto: Arjan de Draaijer (l) en Wim Bartels (r).