ABAB op de stoep bij branchegenoten met campagne ‘Voel jij je thuis?’

Bij tientallen accountants- en advieskantoren in Brabant, Zeeland, Gelderland en Limburg waren de afgelopen dagen bordjes en straatstickers te zien met de tekst ‘Voel jij je thuis?’. Het blijkt een initiatief te zijn van ABAB. ‘Doel van de actie is het gesprek aanjagen over werkplezier’, laat de accountants- en adviesorganisatie met veertien vestigingen in Zuid-Nederland weten. ‘En ook: opvallen als informele werkgever die écht van betekenis wil zijn.’

Met de tekst op de bordjes en in een ondersteunende campagne daagt ABAB mensen uit om zichzelf deze vraag te stellen. Ineke Nouwens, directeur Marketing & Communicatie van ABAB: “Vanzelfsprekend willen wij ons profileren met deze campagne. Wij zijn net als alle andere dienstverleners hard op zoek naar mensen, maar we willen vooral dat werkgeluk een belangrijk thema wordt in onze vakgebieden. Daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij.”

Stellen branchegenoten zo’n actie wel op prijs, vroeg Accountancy Vanmorgen aan Nouwens. “Vanzelfsprekend laten we op deze manier zien dat ABAB werk maakt van werkplezier. Maar zoals aangegeven in onderstaand persbericht vinden we werkgeluk met name een heel belangrijk thema voor de sector waarin we werken. De overstap naar het bedrijfsleven wordt steeds vaker gemaakt. We hebben bewust onze naam niet geplaatst op de bordjes die we bij concurrenten geplaatst hebben. Op deze manier hoopten wij het gesprek over werkplezier op gang te brengen tussen werkgever en werknemer. Want dat is waar het om draait. Oog hebben voor elkaars wensen en behoeften.”

Recruiters steeds vaker actief

“Ik hoop dat onze branchegenoten deze campagne ook zien als een kans”, gaat Nouwens verder. “Een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met medewerkers. Goede gesprekken bieden juist mogelijkheden voor de toekomst. We gaan ook graag in gesprek met branchegenoten over dit thema en hopen dat onze intentie positief opgepakt wordt.

We zien deze actie overigens niet als het rechtstreeks benaderen van personeel van branchegenoten. Door de hoge personeelstekorten merken we de laatste tijd wel dat recruiters steeds vaker actief bij concullega’s medewerkers benaderen. Daar ontkom je in de huidige situatie niet aan. Des te belangrijker om voortdurend in gesprek te blijven met je medewerkers of zij zich thuis voelen. Want dan is de kans dat ze op een aanbod van een concullega in gaan een stuk kleiner. En dat is nu precies waar deze actie om draait.”