Zuidelijke fusie: DUROI en MK Accountants & Adviseurs samen verder als Juyst

Accountantskantoor DUROI (Heerlen en Rosmalen) gaat samen met MK Accountants & Adviseurs, dat vestigingen heeft in het Limburgse Swalmen, Echt en Nuth.

‘Toen deze twee partijen samen kwamen en de match in missie, toekomstvisie en mensen boven kwam, werd het al snel duidelijk: Wij moeten verder met elkaar’, lichten de fusiepartijen toe. ‘En dit doen ze ook. Onder een nieuwe naam, maar met dezelfde club deskundige mensen erachter. Alleen dan nog groter en sterker.’

Martijn Kuijer, mede-eigenaar Juyst: ,,We kiezen bewust voor een frisse wind in deze markt. De nieuwe naam past bij de organisatie die we zijn, eerst apart van elkaar en nu samen. Zowel bij DUROI als bij MK zijn we altijd anders dan anders geweest. Een tikkeltje eigenwijs nuchter, kun je het noemen. En tegelijkertijd zijn we heel gewoon. De naam Juyst klinkt dan heel logisch, als je deze twee partijen samenbrengt.’’

Door de fusie, is Juyst een partij met een grote gespreide portefeuille aan klanten en een zeer brede gespecialiseerde dienstverlening. ,,Met deze samenvoeging zijn wij een serieuze speler in de financiële en fiscale markt binnen de regio. Tegelijkertijd verandert er niets aan onze werkwijze en medewerkers. Wij hebben alle mensen, kennis en innovatieve oplossingen nu in één huis om jouw organisatie te laten groeien. Dat maakt deze fusie zo sterk. ‘’, aldus Ron van der Voort, mede-eigenaar van Juyst.

Juyst heeft nu 80 medewerkers werkzaam voor 1500 klanten. Kuijer: ,,Heerlen en ’s-Hertogenbosch blijven als vestiging en in Echt wordt een nieuw kantoor gebouwd. De medewerkers werken straks vanuit een van deze vestigingen.”