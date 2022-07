KroeseWevers verhoogt salarissen met €2.600

KroeseWevers verhoogt de salarissen van medewerkers met €2.600 per jaar op basis van een fulltime dienstverband. Dat kregen de medewerkers donderdag te horen van directievoorzitter Eric Hutten.

Aanleiding voor de loonsverhoging is de toenemende inflatie en de hiermee gepaard gaande vermindering in koopkracht. ‘Wij willen dat het onze mensen goed gaat, in het bijzonder omdat zij ervoor zorgen dat het ons goed gaat. Daarom hebben wij ervoor gekozen om hen per direct tegemoet te komen in de gestegen kosten in het levensonderhoud’, aldus Hutten. Het accountantskantoor, vorig jaar op plek 21 in de AV-top 50 met een omzet van € 36,6 mln, volgt hiermee het voorbeeld van een groot aantal andere branchegenoten. Na EY (structureel 2600 euro erbij), RSM (5% salarisverhoging) en Qconcepts (eenmalig 1500 euro compensatie) kondigde onlangs ook Visser & Visser Accountants een salarisverhoging voor medewerkers aan.

Over KroeseWevers

