Ruitenburg volgt met inflatiecompensatie

Ruitenburg adviseurs & accountants gaat met ingang van 1 juli inflatiecompensatie bieden aan de medewerkers. Ze krijgen er op maandbasis collectief € 150 bruto bij, op basis van 40 uur. De tarieven blijven gelijk.

Bestuursvoorzitter Jan-Pieter Bood maakte dat bekend tijdens het jaarlijkse personeelsfeest. ‘Onze strategie richt zich op onze medewerkers, dus dan moeten we dat ook laten zien.’ Er is gekozen voor een vast bedrag in plaats van een percentage, omdat bij een percentuele verhoging de hogere inkomens het meest profiteren, terwijl de lagere inkomens de inflatie het hardst voelen, is het argument. ‘Daarnaast is gekozen voor een blijvende verhoging in plaats van een eenmalig bedrag, omdat inflatie ook geen eenmalig verschijnsel is. De tarieven van Ruitenburg worden niet aangepast naar aanleiding van de inflatiecompensatie.’

Ruitenburg bezet de dertigste plaats in de AV top 50, met een omzet van € 24,5 miljoen (2020) en ruim 200 medewerkers. Het kantoor volgt met de compensatie branchegenoten als EY, Moore DRV, KroeseWevers, BonsenReuling, RSM en Qconcepts.