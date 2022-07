Flynth komt met tussentijdse ‘inflatieopslag’, verwacht extra verhoging per 1 januari 2023

Flynth heeft vanwege de aanhoudende inflatie besloten om klanten per 1 augustus een opslag van 6% op de facturen in rekening te brengen. Dat heeft voorzitter van de Raad van Bestuur Bas Hidding aan klanten meegedeeld in een brief waarover Accountancy Vanmorgen beschikt. Het accountantskantoor verwacht bovendien de tarieven per 1 januari 2023 verder te verhogen.

‘Ongewone’ inflatieopslag

‘We realiseren ons dat een verhoging in de zomer ongewoon is en verwachten dat dit ook in de toekomst ongebruikelijk zal blijven’, schrijft bestuursvoorzitter Hidding in de brief. Flynth noemt twee redenen om niettemin toch nu te kiezen voor de tussentijdse verhoging, namelijk de prijsstijgingen en de huidige krappe arbeidsmarkt:

De prijsstijgingen dit jaar zijn fors en blijken duurzaam. In eerste instantie werd de inflatie vooral gedreven door de hoge energieprijzen, maar dit breidt zich inmiddels ook uit naar andere goederen en diensten. De Nederlandsche Bank (DNB) raamde in haar vooruitzicht eerder deze maand een inflatiepercentage voor dit jaar op gemiddeld 8,7%. In de huidige krappe arbeidsmarkt willen wij onze medewerkers behouden en waarderen met marktconforme salarissen, zodat wij u blijvend kunnen voorzien van optimale dienstverlening.

De kostenopslag geldt voor alle dienstverlening van de activiteiten van Flynth, met uitzondering van de dienstverlening van audit. Hier wordt met een aparte kostenopslag gewerkt, die in de brief verder niet wordt toegelicht.

Tariefopslag per 1 januari 2023

Flynth laat klanten verder alvast weten dat het de verwachting is ‘dat we op 1 januari 2023 genoodzaakt zijn om onze tarieven te verhogen. Als dat inderdaad het geval wordt, dan zal deze bestaan uit een indexering op basis van de inflatie en een kostenopslag. Wij zullen u hierover in het vierde kwartaal informeren. Het blijven – ook in economisch opzicht – uitdagende tijden en we beseffen dat dat veel van uw veerkracht vraagt. We staan u graag met raad en daad bij.’

Een woordvoerder van Flynth laat weten dat het accountantskantoor geen behoefte heeft aan een nadere toelichting op de verhogingen.

MH