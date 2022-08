Fiscale regelgeving speelt zzp’er in de kaart

ING voorziet dat het op korte termijn aantrekkelijker wordt om zzp’ers in te huren. Ontwikkelingen in regelgeving zorgen er voor dat de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten eerder groter dan kleiner worden.

De bank ziet het groeitempo in de flexbranche volgend jaar verder afnemen vanwege de personeelstekorten in combinatie met de toegenomen kans op een recessie. Maar ook nieuwe regelgeving maakt dat het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk komt te staan, aldus het ING-rapport. ‘Het grootste risico voor de sector wordt het ongelijke speelveld tussen uitzendkrachten en zzp’ers, dat ontstaat door de modernisering van de arbeidsmarkt. Door de nieuwe regelgeving wordt flexwerk in de toekomst duurder en minder flexibel. Naast regelgeving voor uitzenders, komt er ook nieuwe regelgeving voor zzp’ers. Deze worden echter naar alle waarschijnlijkheid niet gelijktijdig uitgevoerd, waardoor de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten op de korte termijn naar verwachting eerder groter dan kleiner worden.’

Hogere tarieven

ING denkt dat flexbedrijven als uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers dit jaar 4% in volume groeien, maar volgend jaar met een lagere vraag te maken krijgen. Voor 2023 voorziet de bank een groei van 3%. ‘Daarmee is de sector eind 2023 qua volume nog altijd niet terug op het pre-coronaniveau.’ Wel zijn de flextarieven door de krapte fors gestegen: dit jaar met 6%. ‘Niet alleen stijgen de loonkosten, ook het zoeken naar een juiste kandidaat duurt langer vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor stijgt de zogenoemde cost-per-hire.’

Regelgeving loopt niet synchroon

Flexbedrijven krijgen te maken met strengere regels: zo wordt de maximale duur van de uitzendcontracten verkort van 5,5 jaar naar 3 jaar. Ook het aaneenrijgen van tijdelijke contracten wordt beperkt en uitzendbureaus moeten zich laten certificeren. Voor zzp’ers staan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en beperking van de zelfstandigenaftrek op stapel, zodat bedrijven niet massaal overstappen op zzp’ers. Maar voor de korte termijn voorziet ING nog een ongelijk speelveld omdat de aanscherping van de zzp-regels waarschijnlijk nog enkele jaren op zich laat wachten. ‘Hierdoor worden de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten op korte termijn eerder groter dan kleiner. Dit vergroot het risico op een verdere verschuiving van uitzendcontracten naar zzp’ers.’