Een op de vijf zzp’ers is binnen vijf jaar ondernemer af

Bijna een derde van de huidige zzp’ers maakt zich zorgen over het feit of ze zich in de toekomst ook nog ondernemer kunnen blijven noemen. Ruim een op de tien verwacht dat hun bedrijf de komende vijf jaar krimpt en een op de vijf verwacht zelfs dat hun onderneming over vijf jaar niet meer bestaat, blijkt uit onderzoek van Boekhouder.nl onder 400 zzp’ers.

‘Regelgeving en bureaucratie’ noemen zelfstandigen vaak als reden voor de belemmering van de groei van hun onderneming. De verplichting om vanaf 2027 een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten is ook vaak een groot obstakel. De overheid werkt verder aan nieuwe wetgeving die schijnzelfstandigheid aan banden moet leggen.

Geen financiële buffer

Het werven van nieuwe klanten voor de komende jaren wordt door veel zzp’ers gezien als een grote uitdaging die veel onzekerheid over het inkomen meebrengt. Dat kan meteen al voor grote problemen zorgen, vooral voor zelfstandigen die maar één of enkele opdrachtgevers hebben. Uit eerder onderzoek van Boekhouder.nl bleek al namelijk al dat bijna een kwart van de zelfstandig ondernemers geen financiële buffer heeft. Amper 18 procent kan het hooguit één tot drie maanden uithouden zonder inkomen.

Volgens de meeste recente CBS-gegevens stoppen er jaarlijks 96 duizend fulltime zzp’ers met ondernemen en een derde daarvan gaat met pensioen. Ruim 21 procent gaat toch weer in loondienst. Een kleine 14.000 zelfstandigen belandt zelfs in een (bijstands)uitkering. En toch neemt het aantal nieuwe zelfstandigen gestaag toe, zo berichtte het CBS onlangs.

Toch weer gewoon in loondienst?

De onderzoekers van Boekhouder.nl geven nog wel de boodschap mee aan startende zzp’ers om zich niet te snel rijk te rekenen. ‘De vrijheid en een hoger inkomen klinken natuurlijk erg aantrekkelijk, maar je moet wel zelf doen. Bij het freelancen behoort soms ook een zekere mate van onzekerheid, dus kijk goed of je daar mee om kunt gaan’. Maar zo schrijven de onderzoekers van Boekhouder.nl, in veel branches ligt het werk voor het oprapen, dus de kans dat je gewoon weer een baan in loondienst vindt is vrij groot, mocht het zzp-avontuur mislukken.