Veel bedrijven kunnen hogere kosten nauwelijks doorberekenen

De meeste bedrijven in Nederland kunnen de enorme kostenstijging van de afgelopen maanden maar voor een klein deel doorberekenen aan klanten. Het ondernemersvertrouwen is daardoor gedaald in juli.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Meer dan de helft van de ondernemers

zegt kostenstijgingen voor een klein gedeelte of helemaal niet te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Wel blijft het ondernemersvertrouwen in alle bedrijfstakken positief. De indicator stond begin juli op 8,2, tegen 16,8 drie maanden eerder.

Grootste omslag in horeca

De horeca boekt de grootste daling in vertrouwen, met een afname van 40,9 naar 15,5. Horecaondernemers zagen de omzet afnemen en zijn minder positief over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden. De groothandel maakt zich zorgen over de omzet in de komende drie maanden en dat neemt ook een hap uit het ondernemersvertrouwen. In de bouwsector is het vertrouwen het grootst (18,6).

Ook zakelijke dienstverlening worstelt met doorberekenen kosten

Van alle ondernemers zegt de helft de kostenstijgingen in energie en grondstoffen maar voor een klein deel te kunnen doorberekenen in prijzen of tarieven. Een kleine 9 procent kan de kostenstijgingen helemaal niet doorberekenen. Vooral in de verhuur en handel van onroerend goed en in de cultuur, sport en recreatie kampen bedrijven met de hoge kosten, want daar zegt 80 procent van de ondernemers kostenstijgingen voor een klein deel of geheel niet door te kunnen berekenen aan hun klanten. In de specialistische zakelijke dienstverlening (waaronder accountancy) geeft 60% aan de hogere kosten niet of slechts minimaal te kunnen doorberekenen.

De eerste helft van 2022 is voor de meeste bedrijven goed verlopen: 63% noteert winst, 9% boekt verlies. In de bouw, de specialistische zakelijke dienstverlening en de delfstoffenwinning gaat het bedrijven het meest voor de wind: daar maakt meer dan 70% winst. In de cultuur, sport en recreatie leed 20 procent verlies.