Accountantskantoren krimpen in vierkante meters

Financiële dienstverleners hebben flink minder kantoormeters nodig dan voor de pandemie. Zo kan EY toe met 20 procent minder ruimte. PwC heeft nog niet de helft van zijn kantoren bezet. Ook onder kleinere kantoren is er een trend naar krimp in vierkante meters.

Het Financieele Dagblad maakte een rondgang langs 29 grote Nederlandse werkgevers. Hiervan blijkt bijna de helft sinds de pandemie vloeroppervlak te hebben verkocht of huurcontracten beëindigd. Madeline Buijs van vastgoedadviseur Colliers zegt in het FD dat het grote bedrijven tegenvalt hoeveel medewerkers terugkeren naar kantoor. ‘De verwachting drie dagen kantoor, twee dagen thuis wordt vaak al niet gehaald.’

Tienduizenden m2

Vooral financiële dienstverleners kunnen met minder vierkante meters toe. Verzekeraar Aegon heeft 35% van de kantoorruimte in de markt gezet voor verhuur of verkoop, Triodos Bank kondigde vorig jaar al aan 30% minder meters nodig te hebben en stootte twee kantoorpanden af, EY doet het met 20% minder en ING gaf 10% van de ruimte terug aan de verhuurder. Na de verhuizing van Shell in Rotterdam is het vloeroppervlak van de energiegigant met 40% gekrompen. Op drukke dagen is nog steeds slechts 43% van de ruimte bij PwC bezet, zo blijkt uit het FD-artikel.

Kleinere kantoren

Ook bij kleinere accountantskantoren lijkt er een trend naar minder vierkante meters. Zo verhuisde Flynth onlangs naar een nieuw pand in Arnhem. CEO Bas Hidding zei toen: ‘Thuiswerken wordt bij ons afgewisseld met samenwerken op kantoor. Die ruimte en flexibiliteit willen we onze medewerkers bieden. Bovendien kunnen we op deze manier de kantooromgeving bij Flynth duurzaam inrichten en gebruiken minder vierkante meters.’ Bij de verhuizing naar het centrum van Maastricht heeft BDO nadrukkelijk rekening gehouden ‘met de nieuwe manier van werken en de veranderende visie van het kantoor’. Alfa Accountants en Adviseurs in Sneek verhuist in oktober naar een locatie die tien werkplekken telt, de helft minder dan de huidige.

Foto: het nieuwe pand van Alfa Accountants en Adviseurs in Sneek.