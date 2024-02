Accountant vertelt over verlies compagnon

Voormalig EY-partner Hugo Hollander startte in 2016 met zijn beste vriend het op maatschappelijke leest geschoeide Share Impact Accountants. Vijf jaar later overlijdt zijn compagnon. In de FD-rubriek Tegenslag vertelt Hollander over hoe hij en het kantoor daarmee omgingen.

Met zijn compagnon Erik Arxhoek laat Hollander in 2020 een medische keuring doen, een idee dat hij heeft meegenomen van zijn vorige werkgever. Zelf is hij wat te zwaar, zo blijkt, maar bij Arxhoek is er meer aan de hand: prostaatkanker. ‘Even schoot door me heen: stel nou dat ik niet over die medische keuring was begonnen. Ik voelde me bezwaard, alsof ik hiervan de veroorzaker was’, aldus Hollander. Het is een agressieve vorm van kanker, maar Arxhoek werkt ondanks chemokuren door en trouwt in juni 2022. Een week later overlijdt hij.

Rouwcoach en uitje

Hollander zelf moet het 17 man sterke kantoor draaiende houden: ‘Ik was nu 100 procent aandeelhouder en miste mijn klankbord. Ik moest ineens in mijn eentje de strategie bepalen en belangrijke beslissingen nemen.’ Hij stelt ook een rouwcoach aan die het team begeleidt – wat ook hemzelf helpt. ‘We deelden alles met elkaar. Als ik aan het eind van een werkdag naar huis reed, belde ik altijd Erik om even de dag door te nemen en te horen wat hem bezighield. Zijn vrouw zei weleens tegen hem: het lijkt net of je een minnares hebt.’

Een tripje naar Italië ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het bedrijf gaat gewoon door: ‘Het heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht.’

