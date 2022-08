AFM dreigt BinckBank boete te geven

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft begin juni een last onder dwangsom opgelegd aan BinckBank. De reden is dat de bank, die handelt onder de naam Saxo Bank, niet beschikt over procedures en maatregelen die ervoor zorgen dat de distributie van financiële instrumenten aansluit op de kenmerken van de doelgroep.

Binnen Europa zijn vereisten voor productgovernance geïntroduceerd met het doel productaffaires en ‘misselling’ van producten te voorkomen. De kern van deze vereisten is dat de beleggingsonderneming verantwoordelijk is om de juiste doelgroep voor het product vast te stellen en vervolgens om via een daarop afgestemde distributiestrategie te borgen dat producten niet (structureel) buiten de doelgroep belanden.

Onvoldoende

De AFM oordeelt dat het productgovernance beleid van BinckBank onvoldoende is. Dit komt doordat niet voldoende duidelijk is hoe de bank voor haar producten een doelgroep opstelt waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de productkenmerken en de mate van complexiteit van een product. Ook is onvoldoende duidelijk op welke wijze BinckBank een passende distributiestrategie opstelt. Verder ontbreekt in het beleid onder meer hoe BinckBank nagaat of de producten niet structureel buiten de doelgroep worden gedistribueerd.

SPAC’s

Ook vindt de toezichthouder de evaluatie die BinckBank heeft uitgevoerd naar SPACs en opties onvoldoende. Dit komt doordat voor beide productgroepen de doelgroep onvoldoende is vastgesteld, er geen (onderbouwde) distributiestrategie voor is en niet wordt geëvalueerd of de producten aan de doelgroep worden gedistribueerd en niet (structureel) daarbuiten.

250.000 euro

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet een geldsom worden betaald. Voor BinckBank gaat het om 250.000 euro. Het is nog niet bekend of BinckBank aan de last onder dwangsom heeft voldaan. De opvolging van de last onder dwangsom wordt door de AFM gecontroleerd. BinckBank heeft geen bezwaar ingediend, waarmee de Last onherroepelijk is geworden. Het besluit van de AFM kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.