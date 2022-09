AFM positief over samenwerken bij controles, mits goede waarborgen

Samenwerking tussen accountantsorganisaties kan bijdragen aan de kwaliteit van wettelijke controles. Maar dan moeten daarvoor goede kwaliteitswaarborgen worden ingericht. Dit blijkt uit een verkennend AFM-onderzoek onder 16 accountantsorganisaties met een Wta-vergunning.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt vanaf 1 januari 2022 direct toezicht op accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. De toezichthouder ziet de trend dat zij zich oriënteren op of al samenwerkingen zijn aangegaan met andere accountantsorganisaties of -kantoren. Doel is onder meer de kwaliteit van hun wettelijke controles te versterken. Om meer inzicht te krijgen in hoe de samenwerking is ingericht en wat de kansen en risico’s daarvan zijn, heeft de AFM een verkennend onderzoek uitgevoerd bij reguliere vergunninghouders.

Schaalvoordelen

Samenwerken bij de uitvoering van wettelijke controles levert schaalvoordelen op bij kwaliteitsinvesteringen in bijvoorbeeld audit software en trainingen. Door samenwerking kan ook gebruik worden gemaakt van elkaars deskundigheid en specialisatie. Bijkomend voordeel is dat de uitvoering van controle en overige dienstverlening gescheiden wordt, waardoor eventuele onafhankelijkheidsrisico’s worden verkleind. De AFM steunt initiatieven gericht op het versterken van de kwaliteit.

Partnerkantoren

Bij 10 van de 16 onderzochte accountantsorganisaties richt de samenwerking zich op het aandragen van een wettelijke controle bij een reguliere vergunninghouder. Deze voert wettelijke controles vervolgens zelfstandig uit. Bij 6 accountantsorganisaties wordt (in meer of mindere mate) gebruik gemaakt van partnerkantoren of zelfstandige professionals voor de uitvoering van wettelijke controles; dit is een meer verregaande vorm van samenwerking.

Risico’s

De AFM constateert dat de verregaande vorm van samenwerken met andere accountantskantoren – waarbij externe accountants en andere medewerkers worden ingeleend – ook risico’s met zich mee kan brengen. Onvoldoende deskundigheid, ‘schijn’- onafhankelijkheid en het gebrek aan een uniforme toepassing van het stelsel van kwaliteitsbeheersing kunnen impact hebben op de kwaliteit van wettelijke controles. De 6 accountantsorganisaties met een verregaande vorm van samenwerking hebben waarborgen opgenomen in het toetredingstraject, bij de uitvoering van wettelijke controles en in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De wijze waarop en de diepgang van de verschillende waarborgen verschilt tussen de onderzochte accountantsorganisaties.

Download hier het onderzoek.