Belastingdienst kampt met hoge uitstroom IT’ers  

Vandaag vindt een commissiedebat plaats over de Belastingdienst. In zijn stand-van-zakenbrief waarschuwt staatssecretaris Van Rij dat de dienst met een structureel tekort aan IT’ers kampt. Met name de uitstroom is hoger dan verwacht.

Van Rij meldt dat de instroom aan nieuwe werknemers (full-time equivalent, fte) goed op schema ligt. De doelstelling is om dit jaar nog 2200 tot 2400 nieuwe werknemers te vinden, maar de uitstroom is met bijna 900 fte’ers ook hoger dan verwacht. Daardoor is het aantal IT’ers bij de Belastingdienst naar verwachting de komende jaren niet voldoende om de extra beleidsopgaven die de Belastingdienst heeft te kunnen realiseren, zoals modernisering en verbetering van de Informatievoorziening (ICT). Van Rij ziet dat IT’ers van de Belastingdienst gewild zijn in de markt.

De staatssecretaris noemt de ICT-modernisering en -verbetering expliciet als structurele uitdaging voor de Belastingdienst. De andere door hem genoemde structurele uitdaging is “de wervingsopgave voor de komende jaren”. “Dit zijn complexe en grote opgaven die veel tijd en aandacht nodig hebben. Bij de Belastingdienst is op dit moment sprake van onderbezetting”, zo schrijft Van Rij. Het gaat onder meer om nieuwe ICT-systemen voor omzetbelasting, inkomensheffing en de belasting op auto’s en motoren. Ook werkt de Belastingdienst aan het afschaffen van BTW op groente en fruit.

Het ICT-landschap van de Belastingdienst omvat ongeveer 900 applicaties. Een deel van de applicaties is gebaseerd op oude ontwikkeltalen en worden slecht of niet ondersteund door leveranciers. Ook is de arbeidsmarkt zeer krap voor deze verouderde kennis. Zo is de Belastingdienst bezig met de modernisering van een aantal grote ICT-systemen, zoals die voor de omzetbelasting, de inning van de inkomensheffing en belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Die vernieuwing moet ook IT’ers verleiden bij de Belastingdienst te komen werken.