Groothandel boekt bijna 22 procent meer omzet

In het tweede kwartaal van 2022 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 21,6 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, deels door hogere prijzen. De groothandel boekte daarmee voor het zesde kwartaal op rij meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vooral de groothandel in olie en steenkool boekte meer omzet. In het tweede kwartaal van 2022 was de omzet bijna 80 procent hoger dan een jaar eerder. De hogere prijzen voor brandstoffen speelden hierbij een grote rol. Ook andere branches in de groothandel boekten meer omzet dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2022 groeide de omzet in de groothandel in landbouwproducten (21,7 procent), voedingsmiddelen (17,2 procent), industriemachines (14,6 procent), ICT-apparatuur (13,4 procent) en non-food (7,8 procent).

Laag niveau faillissementen

In het tweede kwartaal van 2022 werden 43 bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling failliet verklaard. Dit komt ongeveer overeen met de aantallen in de voorgaande twee kwartalen. In het tweede kwartaal van 2020 was er nog sprake van een piek in het aantal faillissementen in de groothandel en handelsbemiddeling (110 faillissementen). Sindsdien ligt het aantal faillissementen op een historisch laag niveau.

Minder optimistisch

In het begin van het derde kwartaal kwam het ondernemersvertrouwen uit op 7,7. Dat is 10,7 punten lager dan een kwartaal eerder. Toch zijn ondernemers in de groothandel nog overwegend positief gestemd. Per saldo 4,3 procent van de ondernemers verwacht in het derde kwartaal meer om te zetten, terwijl in het tweede kwartaal nog per saldo 34,0 procent een hogere omzet verwachtte. Ook verwacht per saldo 18,9 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte. Dat is een lager percentage dan in de voorgaande kwartalen.

