Vader en dochter na boekenonderzoek fiscus verdacht van belastingfraude in groente- en fruithandel

De appel valt kennelijk niet ver van de boom. Een 73-jarige verdachte en zijn 28-jarige dochter stonden deze week beiden terecht na een onderzoek naar fiscale fraude binnen verschillende bedrijven in de groente- en fruithandel.

Afgelopen maandag vond de inhoudelijke behandeling plaats van de twee strafrechtelijke onderzoeken die met elkaar zijn verweven. Behalve fiscale fraude luidt de verdenking tegen de twee ook het plegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De man is woonachtig in Duitsland, zijn dochter in de gemeente Krimpenerwaard.

Grondig onderzoek door Belastingdienst

Dankzij grondig boekenonderzoek door de Belastingdienst bleek dat er veel administratie ontbrak en dat de wel aanwezige administratie van de verschillende verdachten niet op elkaar aansloot, meldt het OM. De bedrijven hadden verschillende boekhouders. Dankzij verschillende doorzoekingen in zowel Nederland als in Duitsland is gebleken dat er verschillende valse facturen werden opgemaakt en doorgezet voor de omzetbelasting. Het totale bedrag waarvoor de Belastingdienst benadeeld is, is volgens het OM ruim € 850.000. Het witwassen zou gebeuren via onroerende zaken en gelden die via bedrijven van de vader aan de dochter zijn gaan toebehoren.

Strafeisen

Het OM eiste voor de vader een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, daarnaast een geldboete van € 30.000 en verbeurdverklaring van vier onroerende zaken. Voor de dochter eiste het OM een taakstraf van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis, en een gevangenisstraf van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar, en daarnaast ook een verbeurdverklaring van dezelfde vier panden.

De rechtbank doet over 4 weken uitspraak.