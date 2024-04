Tweede Kamer wil dat Belastingdienst prioriteit geeft aan aanpak dividendstripping

De Tweede Kamer heeft deze week enkele moties aangenomen die waren ingediend bij een tweeminutendebat over de Belastingdienst.

Handhavingsstrategie Belastingdienst

Het meest in het oog springende voorstel dat werd aangenomen gaat over het in de handhavingsstrategie prioriteit geven aan het opsporen en aanpakken van fraudes waar veel geld in omgaat. De indieners van de motie stellen onder meer vast ‘dat de nadruk van de handhaving van de Belastingdienst op de strategische doelstellingen ligt en die doelstellingen gericht zijn op het voorkomen en herstellen van fouten.’

Fraudeonderzoek is erg arbeidsintensief, constateren de indieners, en gevallen bij burgers en het mkb worden volgens hen dan ook vaker opgespoord dan fraude waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping. ‘Voor de belastingmoraal is het belangrijk dat er ook intensief onderzoek wordt gedaan naar grootschalige fraudes waar veel geld mee gemoeid is.’ Daarom verzoekt de Kamer het kabinet ‘om in de handhavingsstrategie van de Belastingdienst prioriteit te geven aan het opsporen en aanpakken van fraudes waar veel geld in omgaat, zoals dividendstripping.’

De door de Kamer aangenomen fiscale voorstellen zijn hier te vinden.