Nederlandse dj’s eisen miljoenen van advocatenkantoor

DJ Tiësto eist 18 miljoen van het internationale advocatenkantoor Greenberg Traurig. Ook zijn collega Afrojack, de artiestennaam van dj Nick van de Wall, wil geld zien. Beide claims volgen de fiscale problemen van de sterren, nadat zij zich hadden laten adviseren door Frank Butselaar van Greenberg Traurig.

Afrojack was klant van ‘fiscalist van de sterren’ Frank Butselaar. Die was tot 2014 partner van Greenberg Traurig. Butselaar adviseerde fiscale constructies via belastingparadijzen Guernsey en Cyprus. Volgens de Nederlandse belastingdienst waren die routes echter frauduleus, waardoor onder meer enkele DJ’s miljoenen aan schikkingen moesten treffen met de Belastingdienst. Afrojack moest 2 miljoen euro aan navorderingsaanslagen betalen wegens belastingfraude.

Tiësto

Ook dj Tiësto (Tijs Verwest) was klant van Butselaar. Tiësto trof in 2020 een schikking met de Amerikaanse fiscus vanwege onjuiste aangiftes van Butselaar. Tijdens de behandeling van Afrojacks schadeclaim, dinsdag, kwam aan het licht dat Tiësto 18 miljoen eist van Greenberg Traurig. Hoe hoog de claim is van Afrojack werd niet bekendgemaakt. Volgens zijn advocaat gaat het om miljoenen.

In hechtenis

De rechter geeft de partijen drie weken om te beslissen over verdere juridische stappen of een mogelijke schikking. Adviseur Butselaar zit op dit moment in voorlopige hechtenis in de VS en was niet in staat om de zitting bij te wonen. De rechtbank probeerde gisteren Tiësto ertoe te bewegen om de vordering tegen Butselaar te laten vallen. Zijn advocaat Arnold Croiset van Uchelen wilde dit niet toezeggen.