Kalb Accountants sluit zich aan bij Vermetten | accountants en adviseurs

Vermetten | accountants en adviseurs blijft groeien en breidt dit keer uit in Oost-Brabant. Kalb Accountants sluit zich aan bij het Brabantse accountancy- en advieskantoor.

Vermetten | accountants en adviseurs is een full service accountants- en adviesorganisatie voor ondernemers en particulieren in binnen- en buitenland. Bij het kantoor werken ruim 250 professionals vanuit diverse locaties in Brabant. Over de nieuwe stap meldt het kantoor: ‘Voor Vermetten betekent deze aansluiting een vergroting van haar netwerk richting het oostelijk deel van Brabant; een gebied met veel, mooie bedrijvigheid.’

Kalb Accountants

Vanuit de locatie Valkenswaard ondersteunt Kalb Accountants al ruim 85 jaar ondernemers en DGA’s in het realiseren van hun financiële toekomstdoelen. De diensten van Kalb worden vanaf heden met hetzelfde team van ca. 20 professionals voortgezet onder de naam Kalb Vermetten | accountants en adviseurs. Op de vertrouwde locatie aan Den Dries 5 in Valkenswaard en onder de dagelijkse leiding van Peter Kalb RA.

Vermetten | accountants en adviseurs

Voor Kalb Accountants biedt aansluiting bij Vermetten zowel een verbreding als een verdieping van de dienstverlening, lichten de betrokken partijen toe. Naast de reguliere diensten op het gebied van accountancy en belastingadvies biedt Vermetten | accountants en adviseurs onder andere audits, corporate finance, juridische dienstverlening, vastgoedadvisering, financial planning, HR-advies en estate planning. Tevens is Vermetten aangesloten bij het internationale accountancy- en tax-netwerk TGS Global dat is vertegenwoordigd in meer dan vijftig landen wereldwijd.