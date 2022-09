AV3 2022 | Eén platform voor alle professionele handelingen

Sinds 1 juni is Niels Priem Managing Director van de Benelux Tax en Accounting-divisie bij Wolters Kluwer. Als verantwoordelijke voor Nederland en België zal hij de nieuwe strategie van Wolters Kluwer mede gaan vormgeven. ‘We bouwen aan een platform waar accountants straks alle softwareoplossingen vinden om hun taken uit te voeren.’

Priem werkte eerder als Managing Director bij Toshiba Tec, een volle dochter van de Japanse Toshiba Group. De 46-jarige Priem hield zich vooral bezig met een optimale customer journey en de positie als one-stop shop. Na zeven jaar verruilt Priem het Japanse bedrijf voor Wolters Kluwer, waar hij zich eveneens zal hardmaken voor een betere klantbeleving, maar nu in de accountancysector. Als Managing Director voor de Benelux pendelt hij regelmatig tussen de kantoren in Nederland en België. Dat Priem en zijn gezin enkele jaren geleden van Den Haag naar de Bommelerwaard verhuisden, bleek daarmee een goede beslissing.

Niels Priem: ‘De werkdruk in accountancy is hoog – wij helpen handelingen te verminderen’

Zijn woonplaats ligt strategisch in het midden. ‘Het is een mooi moment om bij Wolters Kluwer te beginnen’, vertelt Priem. ‘De ontwikkelingen gaan hier heel snel. We breiden onze producten verder uit. Wolters Kluwer bouwt verder aan een goed uitgerust platform voor de accountancysector. Dat gebeurt onder leiding van een Europees managementteam, waarin ik de verantwoordelijke ben voor de Benelux. Wolters Kluwer wil zo meer synergie creëren in de softwareontwikkeling binnen de Europese landen. De nieuwe strategie was dé reden om aan boord te komen. Ik heb er veel zin in.’

Eén platform

Wolters Kluwer wil accountants en boekhoudprofessionals straks één platform bieden waarmee zij al hun professionele taken kunnen vervullen. De dataleverancier bouwt dit platform heel bewust met een Europees team. Priem: ‘Zo kunnen we profiteren van best practices uit de verschillende Europese landen waar we actief zijn. Hierbij zullen we succesvolle producten en services in andere landen ook introduceren in Nederland. Het wil niet zeggen dat we in elk land dezelfde oplossingen aanbieden, maar de onderliggende architectuur is hetzelfde.’ Afhankelijk van de behoefte kan Wolters Kluwer producten ‘aan- of uitzetten’ en ook kennis delen over het toepassen van innovatieve oplossingen die in andere landen in gebruik zijn. ‘Met deze Europese marktbenadering onderscheiden we ons van andere partijen. Het heeft vooral veel voordelen’, licht de Managing Director toe. ‘We maken optimaal gebruik van kennis binnen de organisatie. Ook kunnen we onze mensen efficiënter inzetten doordat we als een Europees team opereren. We kunnen sneller opschalen en een product sneller naar de markt brengen.’

Europese succesproducten

Onlangs nam Wolters Kluwer in Scandinavië een softwareleverancier over die dashboarding tools ontwikkelt. De organisatie heeft het product al in Spanje geïntroduceerd, binnenkort volgt Nederland en daarna België. ‘Accountants kunnen rekenen op state of the art software op het gebied van dashboarding. Alle data die uit boekhoudprogramma

Over Wolters Kluwer

De divisie Tax & Accounting biedt accountants en boekhouders slimme software. In het portfolio van Wolters Kluwer vind je Twinfield Boekhouden, Alure Online en Twinfield Samenwerken, Basecone en Avanzer Aangifte. Internationaal behoort Wolters Kluwer tot de top drie aanbieders van boekhoudsoftware. Onze oplossingen zijn eenvoudig te koppelen aan vrijwel alle aanverwante systemen en applicaties.

Twinfield rollen, kan de accountant visueel aantrekkelijk presenteren aan de klant’, vertelt Priem trots. ‘Overigens zullen het niet alleen financiële cijfers zijn. Ook niet-financiële data op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) kunnen worden verwerkt. ESG wordt heel belangrijk voor de accountant – wij voorzien in de behoefte met onze oplossingen.’

Priem heeft geen ervaring in de accountancy-sector. Dat maakt dat hij de sector met een frisse blik kan bekijken. In zijn eerste maanden bij Wolters Kluwer zijn hem dan ook een aantal zaken opgevallen. ‘Ik wist dat de sector met veel regels heeft te maken. Met steeds veranderende wetgeving en een krappe arbeidsmarkt heeft de branche het zwaarder en drukker dan ik dacht. Daarom zijn onze oplossingen des te belangrijker. Wolters Kluwer is sterk in compliance. Kantoren die onze software gebruiken, voldoen aan de regels. Tegelijkertijd beschikken ze over technologie waarmee ze zoveel mogelijk weg kunnen automatiseren en tijd overhouden om klanten van advies te voorzien.’

Positieve energie

Het werken bij zijn nieuwe werkgever bevalt Priem tot nu toe goed. ‘Ik ervaar veel positieve energie, er werken veel jonge mensen die professioneel en betrokken zijn.’ De Managing Director voelt sterk dat iedereen graag onderdeel is van de reis naar een nieuwe strategie en ook meer wil samenwerken met collega’s in Europa. ‘We hebben in ons team veel nieuwe mensen mogen verwelkomen, die graag willen meewerken aan onze nieuwe strategie. Een mooie mix met de ervaren collega’s die al langer onderdeel zijn van het bedrijf en hun ervaring toevoegen.’ Priem ziet genoeg kansen voor de organisatie: ‘We mogen meer van ons laten horen, we zijn te bescheiden. Wolters Kluwer is allang niet meer de uitgeverij van voorheen. We zijn uitgegroeid tot een internationaal leverancier van informatie, softwareoplossingen en diensten. Veel accountantskantoren gebruiken Twinfield-boekhoudsoftware. Basecone, een oplossing voor scannen, herkennen en goedkeuren van facturen in de cloud, en practice management tool Alure zijn misschien iets minder bekend, net als Avanzer voor de fiscale aangifte. Ik ga ervoor zorgen dat we zichtbaarder worden. We gaan de komende tijd onze sterke naam nog duidelijker positioneren.’