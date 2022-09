AV3 2022 | IT-partner met kennis van de accountancy

Sinds 2001 ondersteunt Asista accountantskantoren met software-, systeem- en applicatiebeheer. Van benzinebon tot jaarrekening en van factuur tot dossier: het Brabantse bedrijf kent alle processen op het accountantskantoor. Richard Schouten, eigenaar van Asista, over flexibiliteit en veiligheid van de cloud.

Het kenmerk van Asista

‘Asista wil accountants niet harder laten werken, maar juist slimmer en leuker. Wij bieden de efficiëntie van de cloud gecombineerd met betrouwbare werkstations en zorgen dat kantoren meer rendement halen uit daadkrachtige softwareoplossingen.’

Dé actuele trend

‘Accountants werken steeds minder van 9 tot 5 op een vaste plek. Voor de huidige en toekomstige generatie accountants is die flexibiliteit al heel vanzelfsprekend. Gedurende de pandemie is dit in een stroomversnelling gekomen. Thuiswerken en ondertussen met je kind de tafel van zeven oefenen; we hebben bewezen dat het kan. Natuurlijk moeten de ICT-faciliteiten wel kloppen.’

Richard Schouten: ‘Thuiswerken en ondertussen met je kind de tafel van zeven oefenen; we hebben bewezen dat het kan’

Werken anno nu

‘Een van de eerste dingen die wij adviseren, is om volledig serverloos te werken. Aangezien alle software op de laptop draait en ook de bestanden op de laptop zijn te openen, lopen onlinevergaderingen vlekkeloos en kun je makkelijker met meerdere collega’s tegelijk aan dezelfde stukken werken. Je voorkomt een hoop frustraties en het werk wordt leuker.’

Voordelen voor het kantoor

‘Tevreden medewerkers zijn niet in geld uit te drukken, maar bedenk wat je kunt besparen door als kantoor gebruik te maken van de cloud. Je hoeft geen serveromgeving aan te schaffen en te onderhouden en ook updates en beveiliging komen voor rekening van de leverancier.’

Werkplekbeheer als oplossing

‘Met een eigen server is het lastig snel in te springen op veranderingen. Cloudoplossingen zijn à la minute op- en af te schalen. Werkplekbeheer is zo schaalbaar dat nieuwe medewerkers snel aan de slag kunnen. Een ander groot voordeel is dat er van alle bestanden doorlopend back-ups worden gemaakt. Versiebeheer stelt de accountant in staat zelf een oude versie van een bestand terug te zetten. De moderne kantooroplossing biedt accountants optimale bescherming tegen virussen, malware en cryptolockers. Vreemd gedrag wordt in milliseconden gesignaleerd en gestopt en mocht het noodzakelijk zijn dan is werkplekbeheer zo in te richten dat verloren of gestolen laptops op afstand te wissen zijn.’