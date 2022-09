Duitse OM valt binnen bij KPMG in Frankfurt

Het Duitse openbaar ministerie heeft KPMG-kantoren in Frankfurt doorzocht. Er zijn ook huiszoekingen gedaan bij vijf advocaten en belastingadviseurs die vroeger voor het adviesbureau werkten. Het Duitse OM ziet hen als verdachten aan belastingontduiking.

Zakenkrant Handelsblatt meldt dat het onderzoek verband houdt vanwege vermeende betrokkenheid bij zogeheten ‘cum/ex-transacties’. Hierbij worden aandelenpakketten van verschillende deelnemers rond de dividendregistratiedatum heen en weer geschoven met (‘cum’) en zonder (‘ex’) recht op dividend. Hierdoor kunnen belanghebbenden de dividendbelasting dubbel terugvragen. De hoogste Duitse rechter oordeelde eerder dit een criminele praktijk is.

Papieren

Het Duitse OM was met name op zoek naar -mails en andere schriftelijke correspondentie. Ongeveer 60 officieren van justitie, belastinginspecteurs en politieagenten waren bij de huiszoeking betrokken. Een woordvoerder van KPMG bevestigt de doorzoekingen tegenover Handelsblatt, maar geeft geen verdere informatie. Een woordvoerder van het openbaar ministerie in Keulen liet weten dat er sinds dinsdag ‘huiszoekingsbevelen worden uitgevoerd tegen een adviesbureau in Frankfurt’. Ook bevestigt de woordvoerder dat de maatregelen verband houden met cum/ex-transacties.