Kamerbrief over het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het toekomstige stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement.

De uitgebreide Kamerbrief bestaat uit meerdere onderdelen. Het eerste onderdeel is de vergelijking van de twee mogelijke stelsels voor het belasten van het werkelijke rendement. Het gaat dan om de vermogenswinstbelasting en de vermogensaanwasbelasting. Als onderdeel van deze vergelijking komt automatisch een aantal andere toezeggingen aan de orde, zoals de gevolgen van beide stelsels voor de uitvoering, voor de schatkist en voor de burger.

In het tweede deel leest u over opties om binnen een vermogensaanwasbelasting het werkelijke rendement op onroerende zaken te belasten. In de contourennota was immers aangegeven dat dit – anders dan voor bijvoorbeeld aandelen die op de beurs worden verhandeld – voor onroerende zaken gecompliceerd is.

In het derde deel gaat de staatssecretaris in op de mogelijkheden om binnen een vermogensaanwasbelasting en binnen de overbruggingswet rekening te houden met inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat het vermogen minder waard wordt.

In het vierde deel komt een aantal overige toezeggingen aan de Kamer aan bod, waarvan de meeste betrekking hebben op een vermogensaanwasbelasting. Het gaat om:

– de (on)mogelijkheden om belasting te ontwijken, bijvoorbeeld door ‘boxarbitrage’ of bij buitenlandsituaties;

– de behandeling van kwijtscheldingswinst in lijn met het armoede- en schuldenbeleid;

– de doorwerking van het nieuwe stelsel naar de toeslagen;

– de afbakening van vrijstellingen in de grondslag, bijvoorbeeld voor kunst;

– de berekening van het forfaitaire rendement voor de overbruggingswet.

Aangepaste planning

Tot slot gaat de staatssecretaris in het vijfde deel in op de aangepaste planning na het besluit om de invoeringsdatum van het nieuwe stelsel te verleggen naar 1 januari 2026.

De planning in een overzicht:

Kamerbrief over het toekomstige box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement