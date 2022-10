Rechtbank geeft Belastingdienst grotendeels gelijk in belastingzaak tabaksfabrikant

De rechtbank Noord-Holland heeft de Belastingdienst grotendeels in het gelijk gesteld in enkele zaken over verrekenprijscorrecties van British American Tobacco, de producent van onder meer Pall Mall en Lucky Strike. De winst van de tabaksfabrikant is ruim 300 miljoen hoger dan bij de Belastingdienst is aangegeven. Over deze winst moet BAT alsnog vennootschapsbelasting betalen, oordeelt de rechtbank.

Verrekenprijscorrecties

Tabaksfabrikant BAT heeft vennootschappen in Nederland en in het buitenland. Voor de sigarettenfabricage vinden er binnen het concern veel transacties plaats, waarvoor de vennootschappen verrekenprijzen met elkaar hebben afgesproken.

De Belastingdienst vindt dat een deel van de verrekenprijzen niet zakelijk is en dat de Nederlandse vennootschap daarom te veel voor de transacties heeft betaald. Daardoor heeft de Nederlandse vennootschap te veel kosten van de winst afgetrokken. Het gevolg is dat in Nederland een aantal jaren volgens de fiscus te weinig belasting is betaald. De Belastingdienst heeft de tabaksfabrikant hiervoor drie boetes opgelegd van samen bijna vier miljoen euro.

BAT is het niet met de Belastingdienst eens en vindt dat alle vergoedingen zakelijk zijn en dus volledig aftrekbaar. De boetes zijn volgens de tabaksfabrikant ten onrechte opgelegd.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt de Belastingdienst grotendeels in het gelijk. Van een deel van de transacties is niet bewezen dat de afgesproken vergoedingen ook tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Dit leidt ertoe dat ruim 300 miljoen euro niet aftrekbaar is. Daarover moet de tabaksfabrikant nog belasting betalen.

Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte de aftrek geweigerd van kosten van een mislukte marktintroductie van een sigaret in het buitenland. Daarnaast krijgt BAT gelijk op het punt van rente en kosten van een obligatielening.

De rechtbank heeft de boetes verminderd met 60.000 euro, omdat de behandeling van de zaken veel tijd in beslag heeft genomen. Daarnaast zijn twee boetes tot een bedrag van in totaal ruim 2.500.000 euro geschrapt, omdat de Belastingdienst voor één correctie niet heeft bewezen dat BAT op dat punt opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan.

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2022:8936 & ECLI:NL:RBNHO:2022:8937